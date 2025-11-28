Где зимует тля и как ее уничтожить - эффективные зимние и весенние методы защиты сада

Тля на растении. Фото: Freepik

Тля переживает зиму в стадии яйца и уже весной массово атакует деревья и кусты. Эффективнее всего бороться с вредителем именно сейчас, пока он "спит". Правильные действия зимой существенно сокращают популяцию весной.

Новини.LIVE рассказывает, где искать тлю зимой и как избавиться от нее надолго.

Где прячется тля зимой

Тля зимует в виде яиц, которые выдерживают сильные морозы. Именно поэтому вредителя нужно искать сейчас. Основные тайники:

прикорневая поросль и сорняки — под сухими стеблями перезимовывают целые колонии;

трещины коры и лишайники — на старых стволах яйца прекрасно сохраняются;

молодые побеги возле почек — черные точки, похожие на мак, — это и есть тля.

Как остановить тлю еще зимой

Зимой и ранней весной вы уничтожаете не взрослых насекомых, а саму причину их появления — яйца, перезимовывающие на коре и побегах. Это в разы эффективнее, чем летние обработки по видимым колониям. Достаточно нескольких правильных действий в холодный сезон, чтобы весной тля даже не имела шанса появиться.

Уборка приствольных кругов

Уберите опавшие листья, сорняки и все растительные остатки — там часто зимуют яйца. Лучше вывезти мусор или уничтожить. Дополнительный слой чистой почвы после уборки уменьшит количество мест, где тля может спрятаться до весны.

Механическая чистка и побелка

Осторожно счищайте отмершую кору, мох и лишайники. После этого побелите стволы раствором с медным купоросом — он уничтожает яйца и дезинфицирует трещины. Это также защищает дерево от солнечных ожогов и резких перепадов температур зимой.

Санитарная обрезка

Удаляйте жировые побеги и ветви с большим количеством яиц — так резко сокращается популяция вредителя весной. Все срезанные ветки нужно обязательно вынести с участка или сжечь, чтобы тля не вернулась.

Искореняющее опрыскивание

Обработки препаратами на основе масел ("30В" и аналоги) перекрывают доступ кислорода к яйцам тли, и они погибают. Проводить их нужно при температуре от +4°C, пока почки не раскрылись. Масляная пленка работает несколько недель, поэтому одной правильной обработки за сезон обычно достаточно.

