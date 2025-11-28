Де зимує попелиця і як її знищити - ефективні зимові та весняні методи захисту саду

Попелиця на рослині. Фото: Freepik

Попелиця переживає зиму у стадії яйця й уже навесні масово атакує дерева та кущі. Найефективніше боротися зі шкідником саме зараз, поки він "спить". Правильні дії взимку істотно скорочують популяцію навесні.

Де ховається попелиця взимку

Попелиця зимує у вигляді яєць, які витримують сильні морози. Саме тому шкідника потрібно шукати зараз. Основні схованки:

прикоренева поросль і бур’яни — під сухими стеблами перезимовують цілі колонії;

тріщини кори та лишайники — на старих стовбурах яйця чудово зберігаються;

молоді пагони біля бруньок — чорні крапки, схожі на мак, — це і є тля.

Як зупинити попелицю ще взимку

Взимку та ранньою весною ви знищуєте не дорослих комах, а саму причину їх появи — яйця, що перезимовують на корі та пагонах. Це у рази ефективніше, ніж літні обробки по видимих колоніях. Достатньо кількох правильних дій у холодний сезон, щоб навесні попелиця навіть не мала шансу з’явитися.

Прибирання пристовбурових кіл

Приберіть опале листя, бур’яни та усі рослинні рештки — там часто зимують яйця. Краще вивезти сміття або знищити. Додатковий шар чистого ґрунту після прибирання зменшить кількість місць, де тля може сховатися до весни.

Механічна чистка та побілка

Обережно зчищайте відмерлу кору, мох і лишайники. Після цього побіліть стовбури розчином із мідним купоросом — він знищує яйця та дезінфікує тріщини. Це також захищає дерево від сонячних опіків і різких перепадів температур узимку.

Санітарна обрізка

Видаляйте жирові пагони та гілки з великою кількістю яєць — так різко скорочується популяція шкідника навесні. Усі зрізані гілки потрібно обов’язково винести з ділянки або спалити, щоб тля не повернулася.

Викорінююче обприскування

Обробки препаратами на основі олій ("30В" та аналоги) перекривають доступ кисню до яєць попелиці, і вони гинуть. Проводити їх потрібно за температури від +4°C, поки бруньки не розкрилися. Олійна плівка працює кілька тижнів, тому однієї правильної обробки за сезон зазвичай достатньо.

