Які шкідники зимують у мульчі та чи потрібно їх знищувати на городі

Багато садівників знаходять узимку під мульчею черв’ячків і личинок, але не всі з них справжні шкідники. Частина мешканців мульчі допомагає городу, інші — навпаки завдають шкоди.

Хто зимує у мульчі та чи небезпечно це для городу

Під шаром мульчі справді можуть перезимовувати десятки видів комах. Частина з них шкодить плодовим деревам і ягідним кущам, але багато є корисними хижаками, які знищують інших шкідників. Важливо розрізняти види, щоб не нашкодити власному саду.

Комахи, яких треба видаляти

Ці види живляться рослинами та можуть пошкоджувати посадки:

квіткоїди;

казарки;

довгоносики;

слимаки та равлики;

пильщики (особливо небезпечні для ягідних кущів).

Вони проривають листя, обгризають кору та молоді пагони, тому з такими колоніями краще боротися одразу.

Хто приносить користь

У мульчі часто живуть природні "санітари" саду:

товстоніжки — розкладають органіку, покращують ґрунт;

м’якотілки — знищують дрібних шкідників;

жужелиці — за добу можуть з’їсти до 100 личинок шкідників;

совки — частково шкодять, але є й важливими запилювачами.

Ці види краще не чіпати: вони підтримують баланс на ділянці та покращують родючість ґрунту.

Чи варто боротися з усіма мешканцями мульчі

Головне — прибирати лише справжніх шкідників, які пошкоджують рослини. Корисні комахи — важлива частина екосистеми. Правильний догляд за мульчею взимку допоможе зберегти врожай і підтримати природний захист саду.

