Україна
Шкідники у зимовій мульчі — як зрозуміти, хто ворог

Шкідники у зимовій мульчі — як зрозуміти, хто ворог

Ua ru
Дата публікації: 7 грудня 2025 20:01
Які шкідники зимують у мульчі та чи потрібно їх знищувати на городі
Троянди у снігу. Фото: iStockphoto

Багато садівників знаходять узимку під мульчею черв’ячків і личинок, але не всі з них справжні шкідники. Частина мешканців мульчі допомагає городу, інші — навпаки завдають шкоди.

Новини.LIVE розповідає, кого варто прибрати, а яких комах краще залишити як природних помічників.

Читайте також:

Хто зимує у мульчі та чи небезпечно це для городу

Під шаром мульчі справді можуть перезимовувати десятки видів комах. Частина з них шкодить плодовим деревам і ягідним кущам, але багато є корисними хижаками, які знищують інших шкідників. Важливо розрізняти види, щоб не нашкодити власному саду.

Комахи, яких треба видаляти

Ці види живляться рослинами та можуть пошкоджувати посадки:

  • квіткоїди;
  • казарки;
  • довгоносики;
  • слимаки та равлики;
  • пильщики (особливо небезпечні для ягідних кущів).

Вони проривають листя, обгризають кору та молоді пагони, тому з такими колоніями краще боротися одразу.

Хто приносить користь

У мульчі часто живуть природні "санітари" саду:

  • товстоніжки — розкладають органіку, покращують ґрунт;
  • м’якотілки — знищують дрібних шкідників;
  • жужелиці — за добу можуть з’їсти до 100 личинок шкідників;
  • совки — частково шкодять, але є й важливими запилювачами.

Ці види краще не чіпати: вони підтримують баланс на ділянці та покращують родючість ґрунту.

Чи варто боротися з усіма мешканцями мульчі

Головне — прибирати лише справжніх шкідників, які пошкоджують рослини. Корисні комахи — важлива частина екосистеми. Правильний догляд за мульчею взимку допоможе зберегти врожай і підтримати природний захист саду.

Ми вже писали про те, де ставити монстеру та як доглядати за нею в зимову пору.

Раніше пояснювали те, коли зривати листя алое та як правильно його зберігати.

Детальніше розповідали про те, за яких умов зимова обрізка безпечна і коли вона допоможе отримати кращий урожай.

поради город сад шкідники мульчування
Лариса Мусієнко - Редактор
Автор:
Лариса Мусієнко
