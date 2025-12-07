Які шкідники зимують у мульчі та чи потрібно їх знищувати на городі

Шкідники у зимовій мульчі — як зрозуміти, хто ворог
Багато садівників знаходять узимку під мульчею черв’ячків і личинок, але не всі з них справжні шкідники. Частина мешканців мульчі допомагає городу, інші — навпаки завдають шкоди.
Новини.LIVE розповідає, кого варто прибрати, а яких комах краще залишити як природних помічників.
Хто зимує у мульчі та чи небезпечно це для городу
Під шаром мульчі справді можуть перезимовувати десятки видів комах. Частина з них шкодить плодовим деревам і ягідним кущам, але багато є корисними хижаками, які знищують інших шкідників. Важливо розрізняти види, щоб не нашкодити власному саду.
Комахи, яких треба видаляти
Ці види живляться рослинами та можуть пошкоджувати посадки:
- квіткоїди;
- казарки;
- довгоносики;
- слимаки та равлики;
- пильщики (особливо небезпечні для ягідних кущів).
Вони проривають листя, обгризають кору та молоді пагони, тому з такими колоніями краще боротися одразу.
Хто приносить користь
У мульчі часто живуть природні "санітари" саду:
- товстоніжки — розкладають органіку, покращують ґрунт;
- м’якотілки — знищують дрібних шкідників;
- жужелиці — за добу можуть з’їсти до 100 личинок шкідників;
- совки — частково шкодять, але є й важливими запилювачами.
Ці види краще не чіпати: вони підтримують баланс на ділянці та покращують родючість ґрунту.
Чи варто боротися з усіма мешканцями мульчі
Головне — прибирати лише справжніх шкідників, які пошкоджують рослини. Корисні комахи — важлива частина екосистеми. Правильний догляд за мульчею взимку допоможе зберегти врожай і підтримати природний захист саду.
