Выносливые сорта огурцов - какие сажать в 2026 году для большого урожая

Выносливые сорта огурцов — какие выбрать для большого урожая
Чтобы собрать большой урожай огурцов, важно выбрать правильный сорт. Есть четыре выносливые разновидности, которые не боятся ни жары, ни холода и стабильно плодоносят.
Новини.LIVE делится советами, какие сорта огурцов сажать для стабильного урожая.
Нежинский дар — хрустящие плоды без горечи
Этот сорт среднего срока созревания известен своей устойчивостью к болезням. Огурцы всегда хрустящие, не горчат и дают стабильный урожай даже при минимальном уходе.
Аккорд — ранний урожай за 45 дней
Аккорд ценят за быстрые всходы и обильное плодоношение. Уже через полтора месяца после посева можно собирать урожай. Плоды красиво выглядят и подходят для консервирования.
Артист — выносливый гибрид на все лето
Артист хорошо переносит низкие температуры, устойчив к вредителям и болезням. Этот гибрид плодоносит с начала лета и до середины осени.
Аякс — ультраранний сорт с долгим хранением
Аякс известен высокой урожайностью и отсутствием горечи. Плоды легко транспортируются, долго хранятся и защищены от мучнистой росы и мозаики.
Выносливые сорта огурцов позволяют получить стабильный урожай даже при минимальном уходе. Выбирая "Нежинский дар", "Аккорд", "Артист" или "Аякс", садоводы обеспечивают себе обильные и вкусные плоды в 2026 году.
Мы объясняли то, какие лучшие сорта лука для посадки под зиму.
Также рассказывали о том, как посадить помидоры под зиму без риска.
Ранее сообщалось о том, почему краснеют листья свеклы и как избавиться от проблемы.
Читайте Новини.LIVE!