Выносливые сорта огурцов - какие сажать в 2026 году для большого урожая

Чтобы собрать большой урожай огурцов, важно выбрать правильный сорт. Есть четыре выносливые разновидности, которые не боятся ни жары, ни холода и стабильно плодоносят.

Новини.LIVE делится советами, какие сорта огурцов сажать для стабильного урожая.

Нежинский дар — хрустящие плоды без горечи

Этот сорт среднего срока созревания известен своей устойчивостью к болезням. Огурцы всегда хрустящие, не горчат и дают стабильный урожай даже при минимальном уходе.

Аккорд — ранний урожай за 45 дней

Аккорд ценят за быстрые всходы и обильное плодоношение. Уже через полтора месяца после посева можно собирать урожай. Плоды красиво выглядят и подходят для консервирования.

Артист — выносливый гибрид на все лето

Артист хорошо переносит низкие температуры, устойчив к вредителям и болезням. Этот гибрид плодоносит с начала лета и до середины осени.

Аякс — ультраранний сорт с долгим хранением

Аякс известен высокой урожайностью и отсутствием горечи. Плоды легко транспортируются, долго хранятся и защищены от мучнистой росы и мозаики.

Выносливые сорта огурцов позволяют получить стабильный урожай даже при минимальном уходе. Выбирая "Нежинский дар", "Аккорд", "Артист" или "Аякс", садоводы обеспечивают себе обильные и вкусные плоды в 2026 году.

