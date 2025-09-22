Витривалі сорти огірків - які садити у 2026 році для великого врожаю

Урожай огірків у руці. Фото: Plenum

Щоб зібрати великий урожай огірків, важливо обрати правильний сорт. Є чотири витривалі різновиди, які не бояться ні спеки, ні холоду та стабільно плодоносять.

Новини.LIVE ділиться порадами, які сорти огірків садити для стабільного врожаю.

Ніжинський дар — хрусткі плоди без гіркоти

Цей сорт середнього терміну дозрівання відомий своєю стійкістю до хвороб. Огірки завжди хрусткі, не гірчать і дають стабільний урожай навіть за мінімального догляду.

Акорд — ранній урожай за 45 днів

Акорд цінують за швидкі сходи й рясне плодоношення. Вже через півтора місяця після посіву можна збирати врожай. Плоди мають гарний вигляд і підходять для консервування.

Артист — витривалий гібрид на все літо

Артист добре переносить низькі температури, стійкий до шкідників та хвороб. Цей гібрид родить від початку літа й аж до середини осені.

Аякс — ультраранній сорт із довгим зберіганням

Аякс відомий високою врожайністю та відсутністю гіркоти. Плоди легко транспортуються, довго зберігаються й захищені від борошнистої роси та мозаїки.

Витривалі сорти огірків дозволяють отримати стабільний урожай навіть за мінімального догляду. Вибираючи "Ніжинський дар", "Акорд", "Артист" чи "Аякс", садівники забезпечують собі рясні й смачні плоди у 2026 році.

