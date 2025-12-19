Как правильно обрезать вишню в декабре - схема для большого урожая

Девушка обрезает плодовое дерево. Фото: iStockphoto

Вишню можно безопасно обрезать именно в декабре, когда дерево находится в состоянии глубокого покоя. Правильная схема позволяет укрепить старые ветви и заложить большой урожай на следующий сезон.

Новини.LIVE рассказывает, как выполнить зимнюю обрезку вишни и каких ошибок избегать.

Реклама

Читайте также:

Когда стоит проводить декабрьскую обрезку

Вишня лучше всего переносит обрезку в состоянии покоя: листья опали, сокодвижение остановилось, ветви крепкие. Главное — не работать при морозе ниже -8 °C, ведь древесина становится хрупкой и может треснуть в ненужном месте. В относительно мягкие дни процедуру можно выполнять без риска.

Какие ветки надо убрать в первую очередь

Садоводы советуют ориентироваться на качество побегов. Удаляйте:

сухие и поврежденные ветви;

те, что растут внутрь кроны;

больные или сломанные;

лишнюю поросль возле ствола.

Молодые саженцы зимой не обрезают — процедура подходит только для взрослых деревьев.

Схема формирования правильной кроны

На старом дереве оставляют 5-6 скелетных ветвей, направленных в разные стороны. Расстояние между ними должно быть около 10 см, чтобы побеги не мешали друг другу. Благодаря прореживанию вишня тратит силы на здоровые ветви, а не на "балласт", и формирует больше цветочных почек.

Важные нюансы для защиты дерева

Секатор или пила должны быть чистыми и продезинфицированными. После работы каждый срез обязательно замазывают садовым варом, чтобы в дерево не попали бактерии и грибки. Правильно выполненная обрезка гарантирует сильные побеги и обильный урожай следующим летом.

Мы объясняли то, какие самые важные зимние работы стоит выполнить до праздников.

Также рассказывали о том, как быстро определить самые сладкие и сочные апельсины.

Ранее сообщалось о том, как ухаживать за кустами во время зимнего тепла, чтобы избежать стресса для растений.