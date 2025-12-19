Як правильно обрізати вишню в грудні - схема для великого врожаю

Дівчина обрізає плодове дерево. Фото: iStockphoto

Вишню можна безпечно обрізати саме в грудні, коли дерево перебуває в стані глибокого спокою. Правильна схема дає змогу зміцнити старі гілки та закласти великий урожай на наступний сезон.

Новини.LIVE розповідає, як виконати зимову обрізку вишні та яких помилок уникати.

Коли варто проводити грудневу обрізку

Вишня найкраще переносить обрізку в стані спокою: листя опало, сокорух зупинився, гілки міцні. Головне – не працювати при морозі нижче -8 °C, адже деревина стає крихкою і може тріснути у непотрібному місці. У відносно лагідні дні процедуру можна виконувати без ризику.

Які гілки треба прибрати в першу чергу

Садівники радять орієнтуватися на якість пагонів. Видаляйте:

сухі та пошкоджені гілки;

ті, що ростуть усередину крони;

хворі або зламані;

зайву поросль біля стовбура.

Молоді саджанці взимку не обрізають — процедура підходить лише для дорослих дерев.

Схема формування правильної крони

На старому дереві залишають 5-6 скелетних гілок, спрямованих у різні боки. Відстань між ними має бути близько 10 см, щоб пагони не заважали один одному. Завдяки прорідженню вишня витрачає сили на здорові гілки, а не на "баласт", і формує більше квіткових бруньок.

Важливі нюанси для захисту дерева

Секатор чи пила повинні бути чистими та продезінфікованими. Після роботи кожен зріз обов’язково замазують садовим варом, щоб у дерево не потрапили бактерії та грибки. Правильно виконана обрізка гарантує сильні пагони й рясний урожай наступного літа.

