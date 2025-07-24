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Главная Дом и огород Вызывают отравление и аллергию — опасные растения Киевщины

Вызывают отравление и аллергию — опасные растения Киевщины

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2025 02:45
Какие растения Киевской области опасны для людей — как их распознать, чтобы не отравиться
Женщина, которой стало плохо, и борщевик Сосновского. Фото: коллаж Новини.LIVE

На Киевщине растет большое количество растений, которые содержат токсичные вещества и могут нанести вред. Узнайте, какие цветы стоит обязательно обходить стороной и как можно их распознать, чтобы вовремя уберечь себя и родных от отравления.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Ядовитые растения Киевщины, которые стоит обходить стороной

Борщевик Сосновского

Это растение высотой до трех метров, которое имеет крупные зонтичные соцветия белого или зеленоватого оттенка. Его можно встретить рядом с реками, на обочинах дорог, в заброшенных садах, парках и лесополосах. Сок в составе борщевика оставляет ожоги на теле, которые усиливаются под солнцем.

Борщевик Сосновского
Борщевик Сосновского посреди поля. Фото: ZPE

Амброзия полыннолистная

Это сорняк высотой до двух метров, который имеет перистые листья, похожие на полынь. Обычно полыннолистная амброзия растет вдоль дорог, в полях, на пустырях и в городских зонах. Пыльца этого растения вызывает сильную аллергическую реакцию.

Амброзия полыннолистная
Растение амброзии полыннолистной возле дороги. Фото: Pinterest

Белена

Высота этого растения составляет до полутора метров, оно имеет липкие листья, грязно-белые или желтоватые цветы и плоды в виде кувшинов. Встретить белену можно рядом с дорогами, на огородах, в пустырях и возле жилых домов. Все растение ядовито, особенно семена, и вызывает тошноту, судороги и головокружение.

Белена
Цветы черной белены на огороде. Фото: Plant World Seeds

Болиголов

Это растение высотой до двух метров имеет белые зонтичные соцветия, которые похожи на укроп. Встретить болиголов можно в лесу, на лугах и обочинах. А еще в состав этого растения входит алкалоид кониин, который провоцирует паралич дыхательных мышц.

Болиголов
Растение болиголова в лесу. Фото: Pinterest

Вех

Растение высотой до полутора метров имеет белые соцветия и пахнет, будто обычная морковь. Встретить вех можно рядом с водоемами и на влажных лугах. В состав растения входит цикутоксин, который провоцирует судороги и вызывает остановку дыхания у человека.

Вех
Цветонос веха ядовитого на улице. Фото: Pinterest

Дурман обыкновенный

Высота этого растения не превышает одного метра, и оно имеет большие трубчатые цветы белого цвета и колючие плоды. Растет дурман на пустырях, рядом с дорогами и на свалках. С ним стоит быть осторожными, ведь он вызывает галлюцинации, тахикардию и сухость во рту.

Дурман обыкновенный
Куст обыкновенного дурмана возле дороги. Фото: Pinterest

Аконит

Это декоративное растение, которое имеет цветы синего или фиолетового оттенка и растет в садах, в парках и на горных лугах. В состав аконита входит аконитин, который вызывает зуд, ожоги рта, головокружение и даже паралич.

Аконит
Яркие цветы аконита в саду. Фото: Pinterest

Клещевина обыкновенная

Это декоративное растение высотой до трех метров, которое имеет крупные пальчатые листья и красные плоды. Растет клещевина в парках и садах, а ее семена имеют в своем составе рицин. Это смертельно опасное растение, которое провоцирует рвоту, кровотечение и нарушение электролитного баланса.

Клещевина обыкновенная
Клещевина обыкновенная в саду. Фото: Pinterest

Волчеягодник

Этот кустарник высотой до одного метра с ярко-красными ягодами встречается в парках и лесах. В состав растения входит мезереин и дафнин, которые провоцируют головную боль, головокружение и судороги в теле.

Волчеягодник
Цветы волчеягодника в лесу. Фото: Pinterest

Жимолость лесная

Этот кустарник с красными ягодами внешне напоминает обычную смородину, а растет он в парках и лесах. Обязательно обходите стороной это растение, поскольку оно имеет ядовитые ягоды, которые вызывают тошноту, ускоряют сердцебиение и делают кожу бледной.

Жимолость лесная
Ягоды лесной жимолости в лесу. Фото: Decorexpro

Напомним, мы писали о том, какие растения категорически нельзя сажать возле розы в саду.

Ранее мы рассказывали о том, как правильно обрезать растения, которые уже отцвели.

Также мы сообщали о том, какие уличные растения можно с легкостью вырастить из черенков.

здоровье отравление растения цветы советы опасность
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
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