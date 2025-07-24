Какие растения Киевской области опасны для людей — как их распознать, чтобы не отравиться

Вызывают отравление и аллергию — опасные растения Киевщины
На Киевщине растет большое количество растений, которые содержат токсичные вещества и могут нанести вред. Узнайте, какие цветы стоит обязательно обходить стороной и как можно их распознать, чтобы вовремя уберечь себя и родных от отравления.
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Ядовитые растения Киевщины, которые стоит обходить стороной
Борщевик Сосновского
Это растение высотой до трех метров, которое имеет крупные зонтичные соцветия белого или зеленоватого оттенка. Его можно встретить рядом с реками, на обочинах дорог, в заброшенных садах, парках и лесополосах. Сок в составе борщевика оставляет ожоги на теле, которые усиливаются под солнцем.
Амброзия полыннолистная
Это сорняк высотой до двух метров, который имеет перистые листья, похожие на полынь. Обычно полыннолистная амброзия растет вдоль дорог, в полях, на пустырях и в городских зонах. Пыльца этого растения вызывает сильную аллергическую реакцию.
Белена
Высота этого растения составляет до полутора метров, оно имеет липкие листья, грязно-белые или желтоватые цветы и плоды в виде кувшинов. Встретить белену можно рядом с дорогами, на огородах, в пустырях и возле жилых домов. Все растение ядовито, особенно семена, и вызывает тошноту, судороги и головокружение.
Болиголов
Это растение высотой до двух метров имеет белые зонтичные соцветия, которые похожи на укроп. Встретить болиголов можно в лесу, на лугах и обочинах. А еще в состав этого растения входит алкалоид кониин, который провоцирует паралич дыхательных мышц.
Вех
Растение высотой до полутора метров имеет белые соцветия и пахнет, будто обычная морковь. Встретить вех можно рядом с водоемами и на влажных лугах. В состав растения входит цикутоксин, который провоцирует судороги и вызывает остановку дыхания у человека.
Дурман обыкновенный
Высота этого растения не превышает одного метра, и оно имеет большие трубчатые цветы белого цвета и колючие плоды. Растет дурман на пустырях, рядом с дорогами и на свалках. С ним стоит быть осторожными, ведь он вызывает галлюцинации, тахикардию и сухость во рту.
Аконит
Это декоративное растение, которое имеет цветы синего или фиолетового оттенка и растет в садах, в парках и на горных лугах. В состав аконита входит аконитин, который вызывает зуд, ожоги рта, головокружение и даже паралич.
Клещевина обыкновенная
Это декоративное растение высотой до трех метров, которое имеет крупные пальчатые листья и красные плоды. Растет клещевина в парках и садах, а ее семена имеют в своем составе рицин. Это смертельно опасное растение, которое провоцирует рвоту, кровотечение и нарушение электролитного баланса.
Волчеягодник
Этот кустарник высотой до одного метра с ярко-красными ягодами встречается в парках и лесах. В состав растения входит мезереин и дафнин, которые провоцируют головную боль, головокружение и судороги в теле.
Жимолость лесная
Этот кустарник с красными ягодами внешне напоминает обычную смородину, а растет он в парках и лесах. Обязательно обходите стороной это растение, поскольку оно имеет ядовитые ягоды, которые вызывают тошноту, ускоряют сердцебиение и делают кожу бледной.
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