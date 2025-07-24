Які рослини Київщини небезпечні для людей — як їх розпізнати, щоб не отруїтися

Жінка, якій стало погано, і борщівник Сосновського. Фото: колаж Новини.LIVE

На Київщині росте велика кількість рослин, які містять токсичні речовини і можуть завдати шкоди. Дізнайтеся, які квіти варто обов’язково обходити стороною і як можна їх розпізнати, щоб вчасно вберегти себе і рідних від отруєння.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Борщівник Сосновського

Це рослина заввишки до трьох метрів, яка має великі зонтичні суцвіття білого або зеленуватого відтінку. Її можна зустріти поруч із річками, на узбіччях доріг, у покинутих садах, парках і лісосмугах. Сік у складі борщівника залишає опіки на тілі, які посилюються під сонцем.

Борщівник Сосновського посеред поля. Фото: ZPE

Амброзія полинолиста

Це бур’ян заввишки до двох метрів, кий має пір’ясте листя, схоже на полин. Зазвичай полинолиста амброзія росте вздовж доріг, у полях, на пустирях та в міських зонах. Пилок цієї рослини викликає сильну алергічну реакцію.

Рослина амброзії полинолистої біля дороги. Фото: Pinterest

Блекота

Висота цієї рослини становить до півтора метра, вона має липке листя, брудно-білі або жовтуваті квіти і плоди у вигляді глечиків. Зустріти блекоту можна поруч з дорогами, на городах, у пустирях і біля житлових будинків. Вся рослина отруйна, особливо насіння, і викликає нудоту, судоми і запаморочення.

Квіти чорної блекоти на городі. Фото: Plant World Seeds

Болиголов

Ця рослина заввишки до двох метрів має білі зонтичні суцвіття, які схожі на кріп. Зустріти болиголова можна в лісі, на луках і узбіччях. А ще до складу цієї рослини входить алкалоїд коніїн, який провокує параліч дихальних м’язів.

Рослина болиголова в лісі. Фото: Pinterest

Цикута

Рослина заввишки до півтора метра має білі суцвіття і пахне, ніби звичайна морква. Зустріти цикуту можна поруч з водоймами і на вологих луках. До складу рослини входить цикутоксин, який пропокує судоми і викликає зупинку дихання в людини.

Квітконіс цикути отруйної на вулиці. Фото: Pinterest

Дурман звичайний

Висота цієї рослини не перевищує одного метра, і вона має великі трубчастоподібні квіти білого кольору і колючі плоди. Росте дурман на пустирях, поруч з дорогами і на смітниках. З ним варто бути обережними, адже він викликає галюцинації, тахікардію і сухість в роті.

Кущ звичайного дурману біля дороги. Фото: Pinterest

Аконіт

Це декоративна рослина, яка має квіти синього або фіолетового відтінку і росте в садах, у парках і на гірських луках. До складу аконіту входить аконітин, який викликає свербіж, опіки рота, запаморочення і навіть параліч.

Яскраві квіти аконіту в саду. Фото: Pinterest

Рицина звичайна

Це декоративна рослина заввишки до трьох метрів, яка має великі пальчасті листя і червоні плоди. Росте рицина в парках і садах, а її насіння має у своєму складі рицин. Це смертельно небезпечна рослина, яка провокує блювоту, кровотечу і порушення електролітного балансу.

Рицина звичайна в саду. Фото: Pinterest

Вовче лико

Цей чагарник заввишки до одного метра з яскраво-червоними ягодами зустрічається в парках і лісах. До складу рослини входить мезереїн і дафнін, які провокують головний біль, запаморочення і судоми в тілі.

Квіти вовчого лика в лісі. Фото: Pinterest

Жимолость лісова

Цей чагарник з червоними ягодами зовні нагадує звичайну смородину, а росте він у парках і лісах. Обов’язково обходьте стороною цю рослину, оскільки вона має отруйні ягоди, які викликають нудоту, прискорюють серцебиття і роблять шкіру блідою.

Ягоди лісової жимолості в лісі. Фото: Decorexpro

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