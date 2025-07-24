Які рослини Київщини небезпечні для людей — як їх розпізнати, щоб не отруїтися

Викликають отруєння і алергію — небезпечні рослини Київщини
На Київщині росте велика кількість рослин, які містять токсичні речовини і можуть завдати шкоди. Дізнайтеся, які квіти варто обов’язково обходити стороною і як можна їх розпізнати, щоб вчасно вберегти себе і рідних від отруєння.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.
Отруйні рослини Київщини, які варто оминати
Борщівник Сосновського
Це рослина заввишки до трьох метрів, яка має великі зонтичні суцвіття білого або зеленуватого відтінку. Її можна зустріти поруч із річками, на узбіччях доріг, у покинутих садах, парках і лісосмугах. Сік у складі борщівника залишає опіки на тілі, які посилюються під сонцем.
Амброзія полинолиста
Це бур’ян заввишки до двох метрів, кий має пір’ясте листя, схоже на полин. Зазвичай полинолиста амброзія росте вздовж доріг, у полях, на пустирях та в міських зонах. Пилок цієї рослини викликає сильну алергічну реакцію.
Блекота
Висота цієї рослини становить до півтора метра, вона має липке листя, брудно-білі або жовтуваті квіти і плоди у вигляді глечиків. Зустріти блекоту можна поруч з дорогами, на городах, у пустирях і біля житлових будинків. Вся рослина отруйна, особливо насіння, і викликає нудоту, судоми і запаморочення.
Болиголов
Ця рослина заввишки до двох метрів має білі зонтичні суцвіття, які схожі на кріп. Зустріти болиголова можна в лісі, на луках і узбіччях. А ще до складу цієї рослини входить алкалоїд коніїн, який провокує параліч дихальних м’язів.
Цикута
Рослина заввишки до півтора метра має білі суцвіття і пахне, ніби звичайна морква. Зустріти цикуту можна поруч з водоймами і на вологих луках. До складу рослини входить цикутоксин, який пропокує судоми і викликає зупинку дихання в людини.
Дурман звичайний
Висота цієї рослини не перевищує одного метра, і вона має великі трубчастоподібні квіти білого кольору і колючі плоди. Росте дурман на пустирях, поруч з дорогами і на смітниках. З ним варто бути обережними, адже він викликає галюцинації, тахікардію і сухість в роті.
Аконіт
Це декоративна рослина, яка має квіти синього або фіолетового відтінку і росте в садах, у парках і на гірських луках. До складу аконіту входить аконітин, який викликає свербіж, опіки рота, запаморочення і навіть параліч.
Рицина звичайна
Це декоративна рослина заввишки до трьох метрів, яка має великі пальчасті листя і червоні плоди. Росте рицина в парках і садах, а її насіння має у своєму складі рицин. Це смертельно небезпечна рослина, яка провокує блювоту, кровотечу і порушення електролітного балансу.
Вовче лико
Цей чагарник заввишки до одного метра з яскраво-червоними ягодами зустрічається в парках і лісах. До складу рослини входить мезереїн і дафнін, які провокують головний біль, запаморочення і судоми в тілі.
Жимолость лісова
Цей чагарник з червоними ягодами зовні нагадує звичайну смородину, а росте він у парках і лісах. Обов’язково обходьте стороною цю рослину, оскільки вона має отруйні ягоди, які викликають нудоту, прискорюють серцебиття і роблять шкіру блідою.
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