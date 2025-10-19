Ядовитая дурнишник обыкновенный распространяется в Украине - как выглядит и чем опасна

Дурнишник обыкновенный. Фото: Нижнеднестровский национальный природный парк

В Украине экологи бьют тревогу — опасное растение активно захватывает территории, вытесняя естественную флору. Оно истощает землю, а его семена разносится молниеносно.

Об этом сообщает Нижнеднестровский национальный природный парк.

Что известно об опасном растении

Дурнишник обыкновенный — опасное ядовитое растение, которое стремительно распространяется по территории Украины. Он имеет вид обычной травы, однако растет молниеносно, истощает почву и подавляет другие культуры. Из-за способности вытеснять местную флору дурнишник внесли в "Черный список инвазионных растений Украины".

Где растет дурнишник

Чаще всего растение можно встретить на песчаных влажных почвах — у рек, вдоль дорог, на пустырях или каналах. Его колючие плоды легко цепляются к шерсти животных и одежде людей, благодаря чему семена быстро разносятся на большие расстояния.

Почему он опасен

Дурнишник поглощает влагу из почвы и затеняет все растения рядом, фактически "душит" естественную растительность. В результате нарушается баланс экосистемы, а местные виды постепенно исчезают.

Что о нем говорят ученые

Специалисты отмечают, что хотя в народной медицине дурнишник иногда используют как жаропонижающее и противовоспалительное средство, все части этого растения являются токсичными. Его применение без контроля может вызвать отравление.

