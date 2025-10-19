Ядовитая дурнишник обыкновенный распространяется в Украине - как выглядит и чем опасна

В Украине заметили ядовитое растение, уничтожающее все вокруг
В Украине экологи бьют тревогу — опасное растение активно захватывает территории, вытесняя естественную флору. Оно истощает землю, а его семена разносится молниеносно.
Об этом сообщает Нижнеднестровский национальный природный парк.
Что известно об опасном растении
Дурнишник обыкновенный — опасное ядовитое растение, которое стремительно распространяется по территории Украины. Он имеет вид обычной травы, однако растет молниеносно, истощает почву и подавляет другие культуры. Из-за способности вытеснять местную флору дурнишник внесли в "Черный список инвазионных растений Украины".
Где растет дурнишник
Чаще всего растение можно встретить на песчаных влажных почвах — у рек, вдоль дорог, на пустырях или каналах. Его колючие плоды легко цепляются к шерсти животных и одежде людей, благодаря чему семена быстро разносятся на большие расстояния.
Почему он опасен
Дурнишник поглощает влагу из почвы и затеняет все растения рядом, фактически "душит" естественную растительность. В результате нарушается баланс экосистемы, а местные виды постепенно исчезают.
Что о нем говорят ученые
Специалисты отмечают, что хотя в народной медицине дурнишник иногда используют как жаропонижающее и противовоспалительное средство, все части этого растения являются токсичными. Его применение без контроля может вызвать отравление.
Мы уже писали о том, какие цветы нельзя обрезать осенью.
Ранее объясняли то, как восстановить орхидею с сухими корнями.
Подробнее рассказывали о том, как вырастить крепкую толстянку и дождаться ее редкого цветения.
Читайте Новини.LIVE!