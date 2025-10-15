Опасные растения возле дома - список инвазивных видов, которых нельзя сажать в саду

Выращенный бамбук в саду. Фото: Pinterest

Некоторые декоративные растения, хоть и выглядят привлекательно, могут стать настоящей угрозой для сада. Они быстро разрастаются, вытесняют местную флору и даже вредят экосистеме.

Новини.LIVE рассказывает, какие инвазивные растения лучше не высаживать возле дома и чем они опасны для сада и окружающей среды.

Что такое инвазивные растения

Инвазивные виды — это растения, завезенные из других регионов. Они быстро распространяются, забирают питательные вещества у местных культур и разрушают естественный баланс. Такие растения часто вытесняют полезную флору, создавая монокультурные заросли.

Самые опасные инвазивные виды

Бамбук. Его корни разрастаются под землей, вытесняя другие растения.

Его корни разрастаются под землей, вытесняя другие растения. Барбарис. Переносит грибковые болезни, в частности черную стеблевую ржавчину.

Переносит грибковые болезни, в частности черную стеблевую ржавчину. Бересклет. Образует густые заросли, которые мешают местным видам.

Образует густые заросли, которые мешают местным видам. Пеннисетум и мискант китайский. Декоративные травы, легко возгорающиеся от жары.

Декоративные травы, легко возгорающиеся от жары. Кортадерия (пампасная трава). Распространяет тысячи семян, которые ветер несет на большие расстояния.

Распространяет тысячи семян, которые ветер несет на большие расстояния. Барвинок. Создает плотный покров и не дает другим растениям расти.

Создает плотный покров и не дает другим растениям расти. Айлант (дерево небес). Выделяет вещества, подавляющие развитие соседних культур.

Что выбрать взамен

Вместо агрессивных видов высаживайте местные декоративные растения — спирею, лаванду, гортензию, вереск или мяту. Они украсят участок, не разрастаются чрезмерно и поддерживают естественный баланс в саду.

