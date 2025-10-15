Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Эти декоративные растения опасны — не сажайте их рядом с домом

Эти декоративные растения опасны — не сажайте их рядом с домом

Ua ru
Дата публикации 15 октября 2025 07:25
Опасные растения возле дома - список инвазивных видов, которых нельзя сажать в саду
Выращенный бамбук в саду. Фото: Pinterest

Некоторые декоративные растения, хоть и выглядят привлекательно, могут стать настоящей угрозой для сада. Они быстро разрастаются, вытесняют местную флору и даже вредят экосистеме.

Новини.LIVE рассказывает, какие инвазивные растения лучше не высаживать возле дома и чем они опасны для сада и окружающей среды.

Реклама
Читайте также:

Что такое инвазивные растения

Инвазивные виды — это растения, завезенные из других регионов. Они быстро распространяются, забирают питательные вещества у местных культур и разрушают естественный баланс. Такие растения часто вытесняют полезную флору, создавая монокультурные заросли.

Самые опасные инвазивные виды

  • Бамбук. Его корни разрастаются под землей, вытесняя другие растения.
  • Барбарис. Переносит грибковые болезни, в частности черную стеблевую ржавчину.
  • Бересклет. Образует густые заросли, которые мешают местным видам.
  • Пеннисетум и мискант китайский. Декоративные травы, легко возгорающиеся от жары.
  • Кортадерия (пампасная трава). Распространяет тысячи семян, которые ветер несет на большие расстояния.
  • Барвинок. Создает плотный покров и не дает другим растениям расти.
  • Айлант (дерево небес). Выделяет вещества, подавляющие развитие соседних культур.

Что выбрать взамен

Вместо агрессивных видов высаживайте местные декоративные растения — спирею, лаванду, гортензию, вереск или мяту. Они украсят участок, не разрастаются чрезмерно и поддерживают естественный баланс в саду.

Мы уже писали о том, почему нельзя делиться рассадой до посадки.

Ранее объясняли то, какие сорняки стоит оставить в саду осенью.

Подробнее рассказывали о том, какие цветы можно сажать в октябре в горшки.

растения советы сад дом кусты
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации