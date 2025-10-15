Опасные растения возле дома - список инвазивных видов, которых нельзя сажать в саду

Эти декоративные растения опасны — не сажайте их рядом с домом
Некоторые декоративные растения, хоть и выглядят привлекательно, могут стать настоящей угрозой для сада. Они быстро разрастаются, вытесняют местную флору и даже вредят экосистеме.
Новини.LIVE рассказывает, какие инвазивные растения лучше не высаживать возле дома и чем они опасны для сада и окружающей среды.
Что такое инвазивные растения
Инвазивные виды — это растения, завезенные из других регионов. Они быстро распространяются, забирают питательные вещества у местных культур и разрушают естественный баланс. Такие растения часто вытесняют полезную флору, создавая монокультурные заросли.
Самые опасные инвазивные виды
- Бамбук. Его корни разрастаются под землей, вытесняя другие растения.
- Барбарис. Переносит грибковые болезни, в частности черную стеблевую ржавчину.
- Бересклет. Образует густые заросли, которые мешают местным видам.
- Пеннисетум и мискант китайский. Декоративные травы, легко возгорающиеся от жары.
- Кортадерия (пампасная трава). Распространяет тысячи семян, которые ветер несет на большие расстояния.
- Барвинок. Создает плотный покров и не дает другим растениям расти.
- Айлант (дерево небес). Выделяет вещества, подавляющие развитие соседних культур.
Что выбрать взамен
Вместо агрессивных видов высаживайте местные декоративные растения — спирею, лаванду, гортензию, вереск или мяту. Они украсят участок, не разрастаются чрезмерно и поддерживают естественный баланс в саду.
Мы уже писали о том, почему нельзя делиться рассадой до посадки.
Ранее объясняли то, какие сорняки стоит оставить в саду осенью.
Подробнее рассказывали о том, какие цветы можно сажать в октябре в горшки.
Читайте Новини.LIVE!