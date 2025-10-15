Небезпечні рослини біля дому - список інвазивних видів, яких не можна садити в саду

Вирощений бамбук у саду. Фото: Pinterest

Деякі декоративні рослини, хоч і виглядають привабливо, можуть стати справжньою загрозою для саду. Вони швидко розростаються, витісняють місцеву флору й навіть шкодять екосистемі.

Новини.LIVE розповідає, які інвазивні рослини краще не висаджувати біля дому та чим вони небезпечні для саду й довкілля.

Що таке інвазивні рослини

Інвазивні види — це рослини, завезені з інших регіонів. Вони швидко поширюються, забирають поживні речовини у місцевих культур і руйнують природний баланс. Такі рослини часто витісняють корисну флору, створюючи монокультурні зарості.

Найнебезпечніші інвазивні види

Бамбук. Його коріння розростається під землею, витісняючи інші рослини.

Його коріння розростається під землею, витісняючи інші рослини. Барбарис. Переносить грибкові хвороби, зокрема чорну стеблову іржу.

Переносить грибкові хвороби, зокрема чорну стеблову іржу. Бруслина. Утворює густі зарості, які заважають місцевим видам.

Утворює густі зарості, які заважають місцевим видам. Пеннісетум і міскант китайський. Декоративні трави, що легко займаються від спеки.

Декоративні трави, що легко займаються від спеки. Кортадерія (пампасна трава). Поширює тисячі насінин, які вітер несе на великі відстані.

Поширює тисячі насінин, які вітер несе на великі відстані. Барвінок. Створює щільний покрив і не дає іншим рослинам рости.

Створює щільний покрив і не дає іншим рослинам рости. Айлант (дерево небес). Виділяє речовини, що пригнічують розвиток сусідніх культур.

Що обрати натомість

Замість агресивних видів висаджуйте місцеві декоративні рослини — спірею, лаванду, гортензію, верес чи м’яту. Вони прикрасять ділянку, не розростаються надмірно й підтримують природний баланс у саду.

