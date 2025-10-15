Відео
Ці декоративні рослини небезпечні — не садіть їх поруч із домом

Ці декоративні рослини небезпечні — не садіть їх поруч із домом

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 07:25
Небезпечні рослини біля дому - список інвазивних видів, яких не можна садити в саду
Вирощений бамбук у саду. Фото: Pinterest

Деякі декоративні рослини, хоч і виглядають привабливо, можуть стати справжньою загрозою для саду. Вони швидко розростаються, витісняють місцеву флору й навіть шкодять екосистемі.

Новини.LIVE розповідає, які інвазивні рослини краще не висаджувати біля дому та чим вони небезпечні для саду й довкілля.

Читайте також:

Що таке інвазивні рослини

Інвазивні види — це рослини, завезені з інших регіонів. Вони швидко поширюються, забирають поживні речовини у місцевих культур і руйнують природний баланс. Такі рослини часто витісняють корисну флору, створюючи монокультурні зарості.

Найнебезпечніші інвазивні види

  • Бамбук. Його коріння розростається під землею, витісняючи інші рослини.
  • Барбарис. Переносить грибкові хвороби, зокрема чорну стеблову іржу.
  • Бруслина. Утворює густі зарості, які заважають місцевим видам.
  • Пеннісетум і міскант китайський. Декоративні трави, що легко займаються від спеки.
  • Кортадерія (пампасна трава). Поширює тисячі насінин, які вітер несе на великі відстані.
  • Барвінок. Створює щільний покрив і не дає іншим рослинам рости.
  • Айлант (дерево небес). Виділяє речовини, що пригнічують розвиток сусідніх культур.

Що обрати натомість

Замість агресивних видів висаджуйте місцеві декоративні рослини — спірею, лаванду, гортензію, верес чи м’яту. Вони прикрасять ділянку, не розростаються надмірно й підтримують природний баланс у саду.

Ми вже писали про те, чому не можна ділитися розсадою до посадки.

Раніше пояснювали те, які бур’яни варто залишити в саду восени.

Детальніше розповідали про те, які квіти можна садити у жовтні в горщики.

рослини поради сад будинок кущі
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
