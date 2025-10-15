Небезпечні рослини біля дому - список інвазивних видів, яких не можна садити в саду

Ці декоративні рослини небезпечні — не садіть їх поруч із домом
Деякі декоративні рослини, хоч і виглядають привабливо, можуть стати справжньою загрозою для саду. Вони швидко розростаються, витісняють місцеву флору й навіть шкодять екосистемі.
Новини.LIVE розповідає, які інвазивні рослини краще не висаджувати біля дому та чим вони небезпечні для саду й довкілля.
Що таке інвазивні рослини
Інвазивні види — це рослини, завезені з інших регіонів. Вони швидко поширюються, забирають поживні речовини у місцевих культур і руйнують природний баланс. Такі рослини часто витісняють корисну флору, створюючи монокультурні зарості.
Найнебезпечніші інвазивні види
- Бамбук. Його коріння розростається під землею, витісняючи інші рослини.
- Барбарис. Переносить грибкові хвороби, зокрема чорну стеблову іржу.
- Бруслина. Утворює густі зарості, які заважають місцевим видам.
- Пеннісетум і міскант китайський. Декоративні трави, що легко займаються від спеки.
- Кортадерія (пампасна трава). Поширює тисячі насінин, які вітер несе на великі відстані.
- Барвінок. Створює щільний покрив і не дає іншим рослинам рости.
- Айлант (дерево небес). Виділяє речовини, що пригнічують розвиток сусідніх культур.
Що обрати натомість
Замість агресивних видів висаджуйте місцеві декоративні рослини — спірею, лаванду, гортензію, верес чи м’яту. Вони прикрасять ділянку, не розростаються надмірно й підтримують природний баланс у саду.
