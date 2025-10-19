Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город В Україні помітили отруйну рослину, яка знищує все навколо

В Україні помітили отруйну рослину, яка знищує все навколо

Ua ru
Дата публікації: 19 жовтня 2025 20:00
Оновлено: 19:51
Отруйна нетреба звичайна поширюється в Україні - як виглядає та чим небезпечна
Нетреба звичайна. Фото: Нижньодністровський національний природний парк

В Україні екологи б’ють на сполох — небезпечна рослина активно захоплює території, витісняючи природну флору. Вона виснажує землю, а її насіння розноситься блискавично.

Про це повідомляє Нижньодністровський національний природний парк.

Реклама
Читайте також:

Що відомо про небезпечну рослину

Нетреба звичайна — небезпечна отруйна рослина, яка стрімко поширюється територією України. Вона має вигляд звичайної трави, однак росте блискавично, виснажує ґрунт і пригнічує інші культури. Через здатність витісняти місцеву флору нетребу внесли до "Чорного списку інвазійних рослин України".

Де росте нетреба

Найчастіше рослину можна зустріти на піщаних вологих ґрунтах — біля річок, уздовж доріг, на пустирях чи каналах. Її колючі плоди легко чіпляються до шерсті тварин і одягу людей, завдяки чому насіння швидко розноситься на великі відстані.

Чому вона небезпечна

Нетреба поглинає вологу з ґрунту та затіняє всі рослини поруч, фактично "задушуючи" природну рослинність. У результаті порушується баланс екосистеми, а місцеві види поступово зникають.

Що про неї кажуть науковці

Фахівці наголошують, що хоча в народній медицині нетребу іноді використовують як жарознижувальний і протизапальний засіб, усі частини цієї рослини є токсичними. Її застосування без контролю може спричинити отруєння.

Ми вже писали про те, які квіти не можна обрізати восени.

Раніше пояснювали те, як відновити орхідею з сухим корінням.

Детальніше розповідали про те, як виростити міцну товстянку та дочекатися її рідкісного цвітіння.

земля природа Україна рослини трава
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації