Отруйна нетреба звичайна поширюється в Україні - як виглядає та чим небезпечна

Нетреба звичайна. Фото: Нижньодністровський національний природний парк

В Україні екологи б’ють на сполох — небезпечна рослина активно захоплює території, витісняючи природну флору. Вона виснажує землю, а її насіння розноситься блискавично.

Про це повідомляє Нижньодністровський національний природний парк.

Реклама

Читайте також:

Що відомо про небезпечну рослину

Нетреба звичайна — небезпечна отруйна рослина, яка стрімко поширюється територією України. Вона має вигляд звичайної трави, однак росте блискавично, виснажує ґрунт і пригнічує інші культури. Через здатність витісняти місцеву флору нетребу внесли до "Чорного списку інвазійних рослин України".

Де росте нетреба

Найчастіше рослину можна зустріти на піщаних вологих ґрунтах — біля річок, уздовж доріг, на пустирях чи каналах. Її колючі плоди легко чіпляються до шерсті тварин і одягу людей, завдяки чому насіння швидко розноситься на великі відстані.

Чому вона небезпечна

Нетреба поглинає вологу з ґрунту та затіняє всі рослини поруч, фактично "задушуючи" природну рослинність. У результаті порушується баланс екосистеми, а місцеві види поступово зникають.

Що про неї кажуть науковці

Фахівці наголошують, що хоча в народній медицині нетребу іноді використовують як жарознижувальний і протизапальний засіб, усі частини цієї рослини є токсичними. Її застосування без контролю може спричинити отруєння.

Ми вже писали про те, які квіти не можна обрізати восени.

Раніше пояснювали те, як відновити орхідею з сухим корінням.

Детальніше розповідали про те, як виростити міцну товстянку та дочекатися її рідкісного цвітіння.