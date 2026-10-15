Ядовитый двойник белого гриба растет в Украине: как он выглядит и как его не перепутать

Ядовитый двойник белого гриба. Коллаж: Новини.LIVE

Октябрь — время, когда украинские леса обычно изобилуют грибами. Особенно грибники ценят белые. Они отличаются изысканным ароматом и вкусом. Однако у них есть опасный двойник. Такой недавно нашли в Полтавской области.

Об опасной находке рассказала Елизавета Джулай в Facebook-сообществе "Гриби України". Новини.LIVE рассказывает, что это за гриб и как отличить его от белого.

Реклама

Какой опасный гриб нашли в Полтавской области

В сосновом лесу недалеко от села Липовое заметили группу необычных грибов. Они росли на песчаной почве, имели коричневые шляпки и ножки с заметным розовым оттенком. Находку определили как гиропор песчаный (Gyroporus ammophilus).

Как выглядит гиропор песчаный

Опасность этого гриба заключается в его сходстве с привычными съедобными видами. Особенно легко ошибиться, когда перед вами уже взрослый экземпляр.

Песчаный гиропор имеет несколько характерных признаков:

Читайте также:

Шляпка

У молодых грибов он выпуклый, розовый или лососевого оттенка. Со временем становится коричневым, иногда с более светлыми краями. Поверхность сухая, гладкая или с мелким бархатистым ворсом. Диаметр может достигать 15 см и более.

Ножка

Сначала светлая, со временем приобретает розовато-коричневый цвет. При нажатии или повреждении молодых экземпляров может появляться пурпурный оттенок. Его ножка сначала плотная, но довольно быстро внутри образуются полости.

Мякоть

В отличие от привычного белого гриба, он может иметь лососевый или розовато-кремовый оттенок. У более зрелых экземпляров иногда появляется синеватый оттенок. Под шляпкой расположены мелкие трубочки, поры которых сначала бывают розоватыми, а со временем светлеют до соломенного цвета.

Гриб гиропор песчаный, похожий на белый гриб. Фото: Елизавета Джулай/Facebook

Как отличить гиропор песчаный от белого гриба

Прежде всего обратите внимание на ножку и окраску мякоти. У настоящего белого гриба ножка плотная, мясистая, нередко со светлым сетчатым рисунком. Его мякоть белая и не приобретает лососевого цвета.

Однако гораздо сложнее отличить песчаный вид от каштанового гиропора, который считается съедобным. У него также коричневая шляпка, а внутри ножки с возрастом образуются полости. Каштановый гиропор обычно имеет беловатую мякоть без выраженных лососевых оттенков.

Чем опасен песчаный гиропор

После употребления таких грибов существует риск развития тяжелого гастроэнтерита. Минздрав Украины напоминает, что при появлении тошноты, рвоты, боли в животе или диареи после употребления грибов необходимо немедленно позвонить по номеру 103. Остатки грибного блюда следует сохранить для исследования.

Делимся другими полезными советами

Как распознать опасных маслят, зараженных паразитом.

Как самостоятельно проверить грибы на ядовитость и почему домашние лайфхаки не работают.

Можно ли есть грибы, пораженные насекомыми и червями.

Какие грибы нельзя консервировать на зиму, а какие подходят для домашних заготовок.