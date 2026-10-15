Отруйний двійник білого гриба росте в Україні: який вигляд має та як не сплутати

Отруйний двійник білого гриба. Колаж: Новини.LIVE

Жовтень — час, коли українські ліси зазвичай переповнені грибами. Особливо грибники цінують білий. Він має вишуканий аромат і смак. Втім, є його небезпечний двійник. Такий нещодавно знайшли на Полтавщині.

Небезпечною знахідкою поділилася Єлизавета Джулай у Facebook-спільноті "Гриби України". Новини.LIVE розповідає, що це за гриб та як відрізнити його від білого.

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Який небезпечний гриб знайшли на Полтавщині

У сосновому лісі поблизу села Липове помітили групу незвичайних грибів. Вони росли на піщаному ґрунті, мали коричневі капелюшки та ніжки з помітним рожевим відтінком. Знахідку визначили як гіропор піщаний (Gyroporus ammophilus).

Який вигляд має гіропор піщаний

Небезпека цього гриба полягає у схожості зі звичними їстівними видами. Особливо легко помилитися, коли перед вами вже дорослий екземпляр.

Гіропор піщаний має кілька характерних ознак:

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Капелюшок

У молодих грибів він опуклий, рожевий або лососевого відтінку. Згодом стає коричневим, іноді зі світлішими краями. Поверхня суха, гладенька або з дрібним оксамитовим ворсом. Діаметр може сягати 15 см і більше.

Ніжка

Спочатку світла, згодом набуває рожевувато-коричневого кольору. Під час натискання чи пошкодження молодих екземплярів може з'являтися пурпуровий відтінок. Його ніжка спочатку щільна, але досить швидко всередині утворюються порожнини.

М'якуш

На відміну від звичного білого гриба, він може мати лососевий або рожевувато-кремовий відтінок. У старіших екземплярів іноді з'являється синювате забарвлення. Під капелюшком розташовані дрібні трубочки, пори яких спочатку бувають рожевуватими, а згодом світлішають до солом'яного кольору.

Гриб гіропор піщаний, який схожий на білий. Фото: Єлизавета Джулай/Facebook

Як відрізнити гіропор піщаний від білого гриба

Насамперед зверніть увагу на ніжку та забарвлення м'якуша. У справжнього білого гриба ніжка щільна, м'ясиста, нерідко зі світлим сітчастим малюнком. Його м'якуш білий і не набуває лососевого кольору.

Проте значно складніше відрізнити піщаний вид від каштанового гіропора, який вважається їстівним. У нього також коричневий капелюшок, а всередині ніжки з віком утворюються порожнини. Каштановий гіропор зазвичай має білуватий м'якуш без виражених лососевих відтінків.

Чим небезпечний гіропор піщаний

Після вживання таких грибів є ризик розвитку тяжкого гастроентериту. МОЗ України нагадує, що при появі нудоти, блювання, болю в животі або діареї після вживання грибів необхідно негайно телефонувати 103. Залишки грибної страви варто зберегти для дослідження.

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