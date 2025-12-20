Видео
Главная Дом и огород В декабре сделайте так — и томаты дадут рекордный урожай

В декабре сделайте так — и томаты дадут рекордный урожай

Ua ru
Дата публикации 20 декабря 2025 09:01
Как подготовить грядку для томатов в декабре - один стакан удобрения для большого урожая
Урожай помидоров в саду. Фото: Pinterest

Томаты дают лучший урожай, если подготовить грядку еще в декабре. Опытные огородники советуют внести один стакан подкормки на каждый квадратный метр — и растения весной стартуют вдвое сильнее.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно выбрать место и провести зимнюю подкормку, чтобы получить максимально обильный урожай томатов.

Как правильно выбрать грядку

Для томатов подходят участки, где раньше не росли пасленовые. Лучше всего — после бобовых или капусты, так как почва там более плодородная. Земля должна быть рыхлой и солнечной, чтобы растения получали максимум света и кислорода.

Чем подкормить почву зимой

Достаточно внести один стакан удобрения на 1 м². Подойдет:

  • перегной или компост;
  • древесная зола (калий + фосфор);
  • сухие минеральные смеси для овощей.

Удобрение равномерно рассыпают по поверхности и слегка заделывают граблями, чтобы питательные вещества попали в верхний слой почвы.

Почему декабрьская подкормка работает лучше всего

Начатые зимой процессы дают томатам преимущество весной:

  • почва насыщается элементами заранее;
  • растения быстрее формируют корни;
  • образуется больше бутонов и завязей.

Так томаты стартуют сильными и сразу активно растут.

Результат, который заметен каждому огороднику

Один стакан подкормки на квадратный метр подготовленной в декабре грядки обеспечивает обильное цветение и крепкие плоды. Весной уход становится проще, а урожай — стабильно больше и качественнее. Такие томаты лучше выдерживают капризы погоды и реже болеют, так как получают сильный старт еще до начала сезона.

урожай удобрения советы помидор огород сад
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
