Как подготовить грядку для томатов в декабре - один стакан удобрения для большого урожая

В декабре сделайте так — и томаты дадут рекордный урожай
Томаты дают лучший урожай, если подготовить грядку еще в декабре. Опытные огородники советуют внести один стакан подкормки на каждый квадратный метр — и растения весной стартуют вдвое сильнее.
Новини.LIVE рассказывает, как правильно выбрать место и провести зимнюю подкормку, чтобы получить максимально обильный урожай томатов.
Как правильно выбрать грядку
Для томатов подходят участки, где раньше не росли пасленовые. Лучше всего — после бобовых или капусты, так как почва там более плодородная. Земля должна быть рыхлой и солнечной, чтобы растения получали максимум света и кислорода.
Чем подкормить почву зимой
Достаточно внести один стакан удобрения на 1 м². Подойдет:
- перегной или компост;
- древесная зола (калий + фосфор);
- сухие минеральные смеси для овощей.
Удобрение равномерно рассыпают по поверхности и слегка заделывают граблями, чтобы питательные вещества попали в верхний слой почвы.
Почему декабрьская подкормка работает лучше всего
Начатые зимой процессы дают томатам преимущество весной:
- почва насыщается элементами заранее;
- растения быстрее формируют корни;
- образуется больше бутонов и завязей.
Так томаты стартуют сильными и сразу активно растут.
Результат, который заметен каждому огороднику
Один стакан подкормки на квадратный метр подготовленной в декабре грядки обеспечивает обильное цветение и крепкие плоды. Весной уход становится проще, а урожай — стабильно больше и качественнее. Такие томаты лучше выдерживают капризы погоды и реже болеют, так как получают сильный старт еще до начала сезона.
