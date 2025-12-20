Як підготувати грядку для томатів у грудні - одна склянка добрива для великого врожаю

Врожай помідорів у саду. Фото: Pinterest

Томати дають найкращий урожай, якщо підготувати грядку ще в грудні. Досвідчені городники радять внести одну склянку підживки на кожен квадратний метр — і рослини навесні стартують удвічі сильніше.

Новини.LIVE розповідає, як правильно вибрати місце та провести зимове підживлення, щоб отримати максимально рясний урожай томатів.

Як правильно обрати грядку

Для томатів підходять ділянки, де раніше не росли пасльонові. Найкраще — після бобових або капусти, бо ґрунт там більш родючий. Земля має бути пухкою й сонячною, щоб рослини отримували максимум світла та кисню.

Чим підживити ґрунт узимку

Досить внести одну склянку добрива на 1 м². Підійде:

перегній або компост;

деревна зола (калій + фосфор);

сухі мінеральні суміші для овочів.

Добриво рівномірно розсипають по поверхні та злегка загортають граблями, щоб поживні речовини потрапили у верхній шар ґрунту.

Чому грудне підживлення працює найкраще

Розпочаті взимку процеси дають томатам перевагу навесні:

ґрунт насичується елементами заздалегідь;

рослини швидше формують корені;

утворюється більше бутонів і зав’язей.

Так томати стартують сильними й одразу активно ростуть.

Результат, який помітний кожному городнику

Одна склянка підживки на квадратний метр підготовленої в грудні грядки забезпечує рясне цвітіння та міцні плоди. Навесні догляд стає простішим, а урожай — стабільно більшим і якіснішим. Такі томати краще витримують примхи погоди та рідше хворіють, бо отримують сильний старт ще до початку сезону.

