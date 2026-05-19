Что сделать в мае с ежевикой обязательно, чтобы ягоды били крупными и сладкими

Садовник собирает урожай ежевики. Фото: istockphoto.com

В мае, когда закладывается будущий урожай ежевики, нужно уделить кустам особое внимание. Есть простые правила ухода за ежевикой, которые помогут уже летом собирать большие, сочные и удивительно сладкие ягоды.

Новини.LIVE рассказывает, что следует обязательно успеть сделать в мае с ежевикой, чтобы кусты щедро плодоносили.

Четыре простых правила ухода за ежевикой в мае

1. Санитарная обрезка ежевики весной

До начала активного цветения ежевики следует успеть провести санитарную обрезку. Удалить подмерзшие, сухие или поврежденные побеги. Особое внимание стоит уделить нижней части растения. Все лишнее на высоте до 50 см от земли лучше убрать полностью. Это улучшит циркуляцию воздуха между побегами, снизит риск гниения ягод и позволит растению направить силы на формирование мощных молодых лоз.

2. Защита от болезней и вредителей

Читайте также:

Для профилактики опрыскайте куст в сухую погоду 1% бордоской жидкостью или фунгицидом от пятнистостей. От тли и клеща помогают биоинсектициды.

3. Подкормка

Взрослым кустам, которым уже более трех лет, нужна весенняя подкормка. Для активного роста зеленой массы подойдет аммиачная селитра - 25 г на 10 л воды.

Также прекрасно работает настой куриного помета. Для этого треть ведра заполняют пометом, доливают воду и оставляют настаиваться на 3-5 дней. Чтобы улучшить структуру почвы, можно добавить немного зрелого компоста.

Важное правило: любое удобрение вносят только в хорошо увлажненную почву. Это защитит корни от ожогов.

4. Уборка старых листьев и мульчи

Прошлогодние листья и старая мульча часто становятся местом зимовки вредителей и источником грибковых заболеваний. С наступлением тепла они быстро активизируются и начинают вредить растениям.

Тщательная очистка приствольного круга поможет сохранить здоровье кустов и уменьшит потребность в химических обработках в течение лета.

Также делимся другими полезными советами по садоводству

Чем подкормить крыжовник в мае, чтобы удвоить количество сладких ягод.

Какие простые правила помогут вырастить большой урожай голубики.

Как правильно поливать клубнику, чтобы кусты давали больше сладких ягод.