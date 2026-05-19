Що зробити у травні з ожиною обов'язково, щоб ягоди били великими і солодкими

Садівник збирає врожай ожини. Фото: istockphoto.com

У травні, коли закладається майбутній урожай ожини, потрібно приділити кущам особливої уваги. Є прості правила догляду за ожиною, які допоможуть вже влітку збирати великі, соковиті та напрочуд солодкі ягоди.

Чотири прості правила догляду за ожиною у травні

1. Санітарна обрізка ожини навесні

До початку активного цвітіння ожини слід встигнути провести санітарну обрізку. Видалити підмерзлі, сухі або пошкоджені пагони. Особливу увагу варто приділити нижній частині рослини. Усе зайве на висоті до 50 см від землі краще прибрати повністю. Це покращить циркуляцію повітря між пагонами, знизить ризик гниття ягід і дасть змогу рослині спрямувати сили на формування потужних молодих лоз.

2. Захист від хвороб і шкідників

Для профілактики обприскайте кущ у суху погоду 1% бордоською рідиною або фунгіцидом від плямистостей. Від попелиці та кліща допомагають біоінсектициди.

3. Підживлення

Дорослим кущам, яким вже понад три роки, потрібне весняне підживлення. Для активного росту зеленої маси підійде аміачна селітра — 25 г на 10 л води.

Також чудово працює настій курячого посліду. Для цього третину відра заповнюють послідом, доливають воду й залишають настоюватися на 3-5 днів. Щоб покращити структуру ґрунту, можна додати трохи зрілого компосту.

Важливе правило: будь-яке добриво вносять лише у добре зволожений ґрунт. Це захистить коріння від опіків.

4. Прибирання старого листя та мульчі

Минулорічне листя та стара мульча часто стають місцем зимівлі шкідників і джерелом грибкових захворювань. З настанням тепла вони швидко активізуються та починають шкодити рослинам.

Ретельне очищення пристовбурового кола допоможе зберегти здоров'я кущів і зменшить потребу в хімічних обробках упродовж літа.

