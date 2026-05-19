Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Встигніть у травні: що зробити, щоб ожина була великою і солодкою

Встигніть у травні: що зробити, щоб ожина була великою і солодкою

Ua ru
Дата публікації: 19 травня 2026 21:31
Що зробити у травні з ожиною обов'язково, щоб ягоди били великими і солодкими
Садівник збирає врожай ожини. Фото: istockphoto.com

У травні, коли закладається майбутній урожай ожини, потрібно приділити кущам особливої уваги. Є прості правила догляду за ожиною, які допоможуть вже влітку збирати великі, соковиті та напрочуд солодкі ягоди.

Новини.LIVE розповідає, що слід обов'язково встигнути зробити у травні з ожиною, щоб кущі щедро плодоносили.

Чотири прості правила догляду за ожиною у травні

1. Санітарна обрізка ожини навесні

До початку активного цвітіння ожини слід встигнути провести санітарну обрізку. Видалити підмерзлі, сухі або пошкоджені пагони. Особливу увагу варто приділити нижній частині рослини. Усе зайве на висоті до 50 см від землі краще прибрати повністю. Це покращить циркуляцію повітря між пагонами, знизить ризик гниття ягід і дасть змогу рослині спрямувати сили на формування потужних молодих лоз.

2. Захист від хвороб і шкідників

Читайте також:

Для профілактики обприскайте кущ у суху погоду 1% бордоською рідиною або фунгіцидом від плямистостей. Від попелиці та кліща допомагають біоінсектициди.

3. Підживлення

Дорослим кущам, яким вже понад три роки, потрібне весняне підживлення. Для активного росту зеленої маси підійде аміачна селітра — 25 г на 10 л води.
Також чудово працює настій курячого посліду. Для цього третину відра заповнюють послідом, доливають воду й залишають настоюватися на 3-5 днів. Щоб покращити структуру ґрунту, можна додати трохи зрілого компосту.

Важливе правило: будь-яке добриво вносять лише у добре зволожений ґрунт. Це захистить коріння від опіків.

4. Прибирання старого листя та мульчі

Минулорічне листя та стара мульча часто стають місцем зимівлі шкідників і джерелом грибкових захворювань. З настанням тепла вони швидко активізуються та починають шкодити рослинам.
Ретельне очищення пристовбурового кола допоможе зберегти здоров'я кущів і зменшить потребу в хімічних обробках упродовж літа.

Також ділимося іншими корисними порадами з садівництва

Чим підживити аґрус у травні, щоб подвоїти кількість солодких ягід.

Які прості правила допоможуть виростити великий врожай лохини.

Як правильно поливати полуницю, щоб кущі давали більше солодких ягід.

ягідні кущі догляд за ожиною врожай ожини
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації