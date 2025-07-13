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Головна Дім Ягід буде втричі більше — як виростити великий врожай ожини

Ягід буде втричі більше — як виростити великий врожай ожини

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2025 01:12
Як можна виростити найсмачнішу ожину на городі — покрокова інструкція, поради дачникам
Людина, яка тримає в руках зібраний врожай ожини на городі. Фото: Freepik

Дачники, які вирощують на своєму городі кущі ожини, знають, що вона здатна плодоносити тричі на рік, але для цього потрібен відповідний догляд. Дізнайтеся, що потрібно зробити, щоб зібрати врожай на ягідних чагарниках кілька разів.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Крок перший — вибір правильного сорту

Якщо ви хочете, щоб ожина тричі плодоносила за один сезон, треба обрати відповідний сорт. Досвідчені дачники рекомендують звернути свою увагу на ремонтантні різновиди, які здатні кілька разів давати врожай. Завдяки цьому ви почнете збирати смачну ожину влітку і будете насолоджуватися нею аж до самої осені.

Ежевика
Врожай ожини на гілці куща. Фото: Pinterest

Крок другий — полив і підживлення кущів

Запам’ятайте, що кущі ожини потребують регулярного поливу, особливо в літню пору року, коли стає спекотно надворі. До того ж, цим ягодам потрібні добрива, які містять у своєму складі азот, калій і фосфор. До початку цвітіння підживіть ожину азотними добривами, а на цьому етапі — калійно-фосфорними.

Навесні використовуйте коров’як, компост і курячий послід, а коли ви побачите перші ягоди на кущах, підживіть їх кропивою. Для цього візьміть відро, заповніть його наполовину кропивою, залийте до верха водою і залиште бродити на десять днів, після чого процідіть суміш.

Візьміть один літр води з відра та розведіть її дев’ятьма літрами звичайної рідини, після чого полийте кожен кущ з розрахунку два літра на одну рослину. Під корінь влийте розчин деревної золи в кількості однієї склянки на десять літрів води.

Полив ежевики
Процес поливу кущів з ожиною у саду. Фото: Pinterest

Крок третій — обрізка кущів

У процесі вирощування ожини обов’язково обрізайте пагони, з яких зняли плоди. Наприкінці травня прищіпніть верхівки молодих пагонів.

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Євгенія Окатая - Редактор
Автор:
Євгенія Окатая
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