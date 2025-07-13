Как можно вырастить самую вкусную ежевику на огороде — пошаговая инструкция, советы дачникам

Человек, который держит в руках собранный урожай ежевики на огороде. Фото: Freepik

Дачники, которые выращивают на своем огороде кусты ежевики, знают, что она способна плодоносить трижды в год, но для этого нужен соответствующий уход. Узнайте, что нужно сделать, чтобы собрать урожай на ягодных кустарниках несколько раз.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Шаг первый — выбор правильного сорта

Если вы хотите, чтобы ежевика трижды плодоносила за один сезон, надо выбрать подходящий сорт. Опытные дачники рекомендуют обратить свое внимание на ремонтантные разновидности, которые способны несколько раз давать урожай. Благодаря этому вы начнете собирать вкусную ежевику летом и будете наслаждаться ею вплоть до самой осени.

Урожай ежевики на ветке куста. Фото: Pinterest

Шаг второй — полив и подкормка кустов

Запомните, что кусты ежевики нуждаются в регулярном поливе, особенно в летнее время года, когда становится жарко на улице. К тому же, этим ягодам нужны удобрения, которые содержат в своем составе азот, калий и фосфор. До начала цветения подкормите ежевику азотными удобрениями, а на этом этапе — калийно-фосфорными.

Весной используйте коровяк, компост и куриный помет, а когда вы увидите первые ягоды на кустах, подкормите их крапивой. Для этого возьмите ведро, заполните его наполовину крапивой, залейте до верха водой и оставьте бродить на десять дней, после чего процедите смесь.

Возьмите один литр воды из ведра и разведите ее девятью литрами обычной жидкости, после чего полейте каждый куст из расчета два литра на одно растение. Под корень влейте раствор древесной золы в количестве одного стакана на десять литров воды.

Процесс полива кустов с ежевикой в саду. Фото: Pinterest

Шаг третий — обрезка кустов

В процессе выращивания ежевики обязательно обрезайте побеги, с которых сняли плоды. В конце мая прищипните верхушки молодых побегов.

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