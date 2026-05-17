Як доглядати за лохиною, щоб виростити багатий врожай: сім правил

Догляд за лохиною навесні.

Лохина вже давно завоювала популярність серед садівників в Україні. Але чимало людей досі вважають цю культуру примхливою. Насправді секрет щедрого врожаю ягоди простий — необхідно створити правильні умови.

Новини.LIVE розповідає, які прості правила вирощування лохини забезпечать вас щедрим врожаєм солодкої та корисної ягоди.

Сім простих правил вирощування великого врожаю лохини

1. Обирайте правильний сорт для вашого клімату

Ця ягідна культура потребує певної кількості холодних зимових днів. Вони "запускають" правильний цикл розвитку: формування бруньок і цвітіння. Якщо сорт не підходить для місцевого клімату, кущ може рости, але ягід ви так і не дочекаєтесь.

2. Висаджуйте кілька сортів

Один кущ лохини на ділянці дасть менше ягід, адже ця рослина краще плодоносить при перехресному запиленні. Коли поруч ростуть два-три різні сорти, бджоли та джмелі активно переносять пилок між ними. У результаті ягоди стають більшими, солодшими, а сам урожай більшим. Також за допомогою цього підходу можна подовжити сезон збору. Варто висадити ранні, середньостиглі та пізні сорти

3. Контролюйте кислотність ґрунту

Це одна з головних умов гарного росту лохини. Звичайний городній ґрунт для неї не підходить. Рослина потребує кислого середовища з рівнем pH від 4 до 5,5. Якщо кислотність буде нижчою, коренева система перестане нормально засвоювати поживні речовини, кущ почне слабшати, а врожайність різко впаде. Для посадки найкраще використовувати верховий торф, соснову кору та хвойну підстилку. А щоб підтримувати потрібний баланс надалі, варто періодично вносити садову сірку.

4. Підживлюйте правильно

Лохина не любить надмірної кількості добрив.

Підживлення має бути регулярним, але дуже помірним. Найкраще працюють спеціальні добрива для кислолюбних рослин, які одночасно живлять кущ і підтримують потрібну кислотність субстрату. Навесні добре підходить сульфат амонію, а після плодоношення — калійні та фосфорні суміші.

5. Поливайте стабільно, але без переливу

Ґрунт має залишатися вологим, але без застою води. Зазвичай достатньо поливати кущі раз на тиждень. Якщо земля пересихає, ягоди дрібнішають і втрачають соковитість, а якщо води забагато, коріння починає загнивати. У період дозрівання ягід вологи потрібно більше. І навіть після збору врожаю полив припиняти не можна, адже саме наприкінці літа закладаються плодові бруньки на наступний сезон.

6. Забезпечте максимум сонця

Для активного плодоношення рослині потрібно щонайменше сім-вісім годин прямого сонця щодня. Тому найкраще місце для посадки — добре освітлена, захищена від сильного вітру ділянка.

7. Не забувайте про мульчування

Коріння лохини розташоване дуже близько до поверхні землі, тому швидко перегрівається і пересихає. Саме тому мульча для цієї культури не просто бажана, а необхідна. Шар соснової кори, тирси, щепи або хвої допомагає зберігати вологу, захищає від перегріву та поступово підкислює ґрунт. До того ж мульчування пригнічує ріст бур'янів і значно полегшує догляд за ягідником.

