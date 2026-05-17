Как ухаживать за голубикой, чтобы вырастить богатый урожай: семь правил

Уход за голубикой весной.

Голубика уже давно завоевала популярность среди садоводов в Украине. Но многие до сих пор считают эту культуру капризной. На самом деле секрет щедрого урожая ягоды прост — необходимо создать правильные условия.

Новини.LIVE рассказывает, какие простые правила выращивания голубики обеспечат вас щедрым урожаем сладкой и полезной ягоды.

Семь простых правил выращивания большого урожая голубики

1. Выбирайте правильный сорт для вашего климата

Эта ягодная культура требует определенного количества холодных зимних дней. Они "запускают" правильный цикл развития: формирование почек и цветение. Если сорт не подходит для местного климата, куст может расти, но ягод вы так и не дождетесь.

2. Высаживайте несколько сортов

Один куст голубики на участке даст меньше ягод, ведь это растение лучше плодоносит при перекрестном опылении. Когда рядом растут два-три разных сорта, пчелы и шмели активно переносят пыльцу между ними. В результате ягоды становятся крупнее, слаще, а сам урожай больше. Также с помощью этого подхода можно продлить сезон сбора. Стоит высадить ранние, среднеспелые и поздние сорта

3. Контролируйте кислотность почвы

Это одно из главных условий хорошего роста голубики. Обычная огородная почва для нее не подходит. Растение нуждается в кислой среде с уровнем pH от 4 до 5,5. Если кислотность будет ниже, корневая система перестанет нормально усваивать питательные вещества, куст начнет слабеть, а урожайность резко упадет. Для посадки лучше всего использовать верховой торф, сосновую кору и хвойную подстилку. А чтобы поддерживать нужный баланс в дальнейшем, стоит периодически вносить садовую серу.

4. Подкармливайте правильно

Голубика не любит чрезмерного количества удобрений. Подкормка должна быть регулярной, но очень умеренной. Лучше всего работают специальные удобрения для кислолюбивых растений, которые одновременно питают куст и поддерживают нужную кислотность субстрата. Весной хорошо подходит сульфат аммония, а после плодоношения — калийные и фосфорные смеси.

5. Поливайте стабильно, но без перелива

Почва должна оставаться влажной, но без застоя воды. Обычно достаточно поливать кусты раз в неделю. Если земля пересыхает, ягоды мельчают и теряют сочность, а если воды слишком много, корни начинают загнивать. В период созревания ягод влаги требуется больше. И даже после сбора урожая полив прекращать нельзя, ведь именно в конце лета закладываются плодовые почки на следующий сезон.

6. Обеспечьте максимум солнца

Для активного плодоношения растению нужно не менее семи-восьми часов прямого солнца ежедневно. Поэтому лучшее место для посадки — хорошо освещенный, защищенный от сильного ветра участок.

7. Не забывайте о мульчировании

Корни голубики расположены очень близко к поверхности земли, поэтому быстро перегреваются и пересыхают. Именно поэтому мульча для этой культуры не просто желательна, а необходима. Слой сосновой коры, опилок, щепы или хвои помогает сохранять влагу, защищает от перегрева и постепенно подкисляет почву. К тому же мульчирование подавляет рост сорняков и значительно облегчает уход за ягодником.

