Летнее солнцестояние 21 июня 2026: что посадить, чтобы собрать богатый урожай осенью

Посев овощей в день летнего солнцестояния. Коллаж: Новини.LIVE

Летнее солнцестояние, которое наступит уже 21 июня, станет особенной датой не только для поклонников давних украинских традиций, но и для огородников. Именно в самый длинный день года стоит посеять зелень, некоторые овощи и посадить цветы.

Новини.LIVE со ссылкой на Epic Gardening рассказывают, что стоит посеять и посадить 21 июня, чтобы получить богатый урожай уже осенью.

Какие овощи посеять на летнее солнцестояние для осеннего урожая

В день летнего солнцестояния можно смело высевать:

брокколи;

цветную капусту;

белокочанную капусту средних и поздних сортов;

листовую капусту;

свеклу;

морковь.

Эти растения хорошо переносят понижение температуры осенью, а некоторые из них даже становятся вкуснее после первых легких заморозков. Например, листовая капуста приобретает более сладкий вкус, а корнеплоды накапливают больше сахаров.

Какую зелень посеять 21 июня, чтобы она давала свежий урожай до наступления холодов

Летнее солнцестояние — прекрасный момент для повторного посева зелени. Уже через несколько недель можно будет собирать молодые ароматные листочки для салатов и домашних блюд.

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Для июньского посева подойдут:

руккола;

листовой салат;

щавель;

мангольд;

горчица;

кориандр;

петрушка.

Регулярный подсев зелени в течение лета позволяет получать непрерывный урожай вплоть до осени. Особенно это актуально для салатных культур, которые быстро образуют новые листья после срезки.

Какие цветы посадить 21 июня

Если на клумбах появились пустые места, летнее солнцестояние — хороший повод их заполнить. В этот период еще можно высадить растения, которые будут украшать сад до конца сезона.

Хорошо приживаются:

астры;

алею;

хризантемы;

настурции;

подсолнухи декоративных сортов;

ромашки.

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