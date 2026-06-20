Літнє сонцестояння 21 червня 2026: що посадити, щоб зібрати щедрий врожай восени

Посів овочів у день літнього сонцестояння. Колаж: Новини.LIVE

Літнє сонцестояння, яке ми зустрінемо вже 21 червня, стане особливою датою не лише для шанувальників давніх українських традицій, а й для городників. Саме у найдовший день року варто посіяти зелень, деякі овочі та посадити квіти.

Новини.LIVE з посиланням на Epic Gardening розповідає, що варто посіяти та посадити 21 червня, щоб отримати багатий врожай уже восени.

Які овочі посіяти на літнє сонцестояння для осіннього врожаю

У день літнього сонцестояння можна сміливо висівати:

броколі;

цвітну капусту;

білокачанну капусту середніх та пізніх сортів;

листову капусту;

буряк;

моркву.

Ці рослини добре переносять зниження температури восени, а деякі з них навіть стають смачнішими після перших легких заморозків. Наприклад, листова капуста набуває більш солодкого смаку, а коренеплоди накопичують більше цукрів.

Яку зелень посіяти 21 червня, щоб вона дарувала свіжий урожай до холодів

Літнє сонцестояння — чудовий момент для повторних посівів зелені. Уже через кілька тижнів можна буде збирати молоді ароматні листочки для салатів та домашніх страв.

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Для червневого посіву підійдуть:

рукола;

листовий салат;

щавель;

мангольд;

гірчиця;

коріандр;

петрушка.

Регулярний підсів зелені протягом літа дозволяє мати безперервний урожай аж до осені. Особливо це актуально для салатних культур, які швидко формують нове листя після зрізування.

Які квіти посадити 21 червня

Якщо на клумбах з'явилися порожні місця, літнє сонцестояння — гарний привід їх заповнити. У цей період ще можна висадити рослини, які прикрашатимуть сад до кінця сезону.

Добре приживаються:

айстри;

братки;

хризантеми;

настурції;

соняшники декоративних сортів;

ромашки.

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