Когда сажать чеснок в апреле 2026: пять лучших дат и секреты богатого урожая

Успейте посадить чеснок в апреле 2026: пять самых лучших дат
Апрель — решающий период для тех, кто хочет собрать большой и качественный урожай чеснока. Перед посадкой стоит проверить, какой будет погода, а также подготовить грядку. Еще один секрет урожайности — подбор идеальной даты для посадки по лунному календарю. В апреле осталось пять самых благоприятных дней.
Новини.LIVE рассказывает, когда посадить чеснок в этом месяце и как это сделать, чтобы урожай приятно поразил.
Какой чеснок сажают весной
Весной высаживают яровой чеснок — он имеет свои особенности, которые стоит знать каждому огороднику:
- высаживается ранней весной, чаще всего в марте-апреле;
- формирует меньшие головки;
- отличается отличной лежкостью, поэтому подходит для длительного хранения;
- имеет много зубчиков, расположенных в несколько рядов;
- созревает в конце лета — в августе-сентябре.
Когда сажать чеснок в апреле 2026 года: лучшие даты
Ориентируясь на лунный посевной календарь, в апреле 2026 года есть пять особенно удачных дней для посадки чеснока:
- 19 апреля;
- 22 апреля;
- 23 апреля;
- 29 апреля;
- 30 апреля.
В эти даты растения лучше укореняются, быстрее набирают силу и формируют мощную корневую систему.
Опасные дни для посадки:
- 16 апреля;
- 17 апреля;
- 18 апреля.
В это время растения могут хуже приживаться, что снижает их устойчивость и урожайность.
Какой должна быть температура почвы для посадки ярового чеснока
Даже идеальная дата не гарантирует результата, если земля еще не готова. Оптимальные условия для посадки чеснока в открытый грунт:
- температура почвы от +5 до +7°C;
- достаточная влажность без застоя воды;
- рыхлая структура почвы.
Какие есть секреты богатого урожая чеснока
Чтобы получить крупные и сочные головки, опытные огородники советуют придерживаться простых, но важных правил:
- выбирайте качественный посадочный материал из крупных зубчиков;
- не заглубляйте чеснок слишком сильно;
- соблюдайте расстояние между рядами для хорошего развития;
- высаживайте как можно раньше при благоприятных условиях.
