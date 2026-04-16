Главная Дом и огород

Успейте посадить чеснок в апреле 2026: пять самых лучших дат

Дата публикации 16 апреля 2026 09:29
Когда сажать чеснок в апреле 2026: пять лучших дат и секреты богатого урожая
Посадка чеснока в открытый грунт. Коллаж: Новини.LIVE

Апрель — решающий период для тех, кто хочет собрать большой и качественный урожай чеснока. Перед посадкой стоит проверить, какой будет погода, а также подготовить грядку. Еще один секрет урожайности — подбор идеальной даты для посадки по лунному календарю. В апреле осталось пять самых благоприятных дней.

Новини.LIVE рассказывает, когда посадить чеснок в этом месяце и как это сделать, чтобы урожай приятно поразил.

Какой чеснок сажают весной

Весной высаживают яровой чеснок — он имеет свои особенности, которые стоит знать каждому огороднику:

  • высаживается ранней весной, чаще всего в марте-апреле;
  • формирует меньшие головки;
  • отличается отличной лежкостью, поэтому подходит для длительного хранения;
  • имеет много зубчиков, расположенных в несколько рядов;
  • созревает в конце лета — в августе-сентябре.

Когда сажать чеснок в апреле 2026 года: лучшие даты

Ориентируясь на лунный посевной календарь, в апреле 2026 года есть пять особенно удачных дней для посадки чеснока:

  • 19 апреля;
  • 22 апреля;
  • 23 апреля;
  • 29 апреля;
  • 30 апреля.

В эти даты растения лучше укореняются, быстрее набирают силу и формируют мощную корневую систему.

Опасные дни для посадки:

  • 16 апреля;
  • 17 апреля;
  • 18 апреля.

В это время растения могут хуже приживаться, что снижает их устойчивость и урожайность.

Какой должна быть температура почвы для посадки ярового чеснока

Даже идеальная дата не гарантирует результата, если земля еще не готова. Оптимальные условия для посадки чеснока в открытый грунт:

  • температура почвы от +5 до +7°C;
  • достаточная влажность без застоя воды;
  • рыхлая структура почвы.

Какие есть секреты богатого урожая чеснока

Чтобы получить крупные и сочные головки, опытные огородники советуют придерживаться простых, но важных правил:

  • выбирайте качественный посадочный материал из крупных зубчиков;
  • не заглубляйте чеснок слишком сильно;
  • соблюдайте расстояние между рядами для хорошего развития;
  • высаживайте как можно раньше при благоприятных условиях.

Леонид Волков - Редактор
Леонид Волков
