Когда сажать чеснок в апреле 2026: пять лучших дат и секреты богатого урожая

Посадка чеснока в открытый грунт.

Апрель — решающий период для тех, кто хочет собрать большой и качественный урожай чеснока. Перед посадкой стоит проверить, какой будет погода, а также подготовить грядку. Еще один секрет урожайности — подбор идеальной даты для посадки по лунному календарю. В апреле осталось пять самых благоприятных дней.

Новини.LIVE рассказывает, когда посадить чеснок в этом месяце и как это сделать, чтобы урожай приятно поразил.

Какой чеснок сажают весной

Весной высаживают яровой чеснок — он имеет свои особенности, которые стоит знать каждому огороднику:

высаживается ранней весной, чаще всего в марте-апреле;

формирует меньшие головки;

отличается отличной лежкостью, поэтому подходит для длительного хранения;

имеет много зубчиков, расположенных в несколько рядов;

созревает в конце лета — в августе-сентябре.

Когда сажать чеснок в апреле 2026 года: лучшие даты

Ориентируясь на лунный посевной календарь, в апреле 2026 года есть пять особенно удачных дней для посадки чеснока:

19 апреля;

22 апреля;

23 апреля;

29 апреля;

30 апреля.

В эти даты растения лучше укореняются, быстрее набирают силу и формируют мощную корневую систему.

Опасные дни для посадки:

16 апреля;

17 апреля;

18 апреля.

В это время растения могут хуже приживаться, что снижает их устойчивость и урожайность.

Какой должна быть температура почвы для посадки ярового чеснока

Даже идеальная дата не гарантирует результата, если земля еще не готова. Оптимальные условия для посадки чеснока в открытый грунт:

температура почвы от +5 до +7°C;

достаточная влажность без застоя воды;

рыхлая структура почвы.

Какие есть секреты богатого урожая чеснока

Чтобы получить крупные и сочные головки, опытные огородники советуют придерживаться простых, но важных правил:

выбирайте качественный посадочный материал из крупных зубчиков;

не заглубляйте чеснок слишком сильно;

соблюдайте расстояние между рядами для хорошего развития;

высаживайте как можно раньше при благоприятных условиях.

