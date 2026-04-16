Коли садити часник у квітні 2026: п'ять найкращих дат і секрети багатого врожаю

Встигніть посадити часник у квітні 2026: п'ять найкращих дат
Квітень — вирішальний період для тих, хто хоче зібрати великий і якісний урожай часнику. Перед посадкою варто перевірити, якою буде погода, а також підготувати грядку. Ще один секрет врожайності — підбір ідеальної дати для посадки за місячним календарем. У квітні залишилося п'ять найсприятливіших днів.
Новини.LIVE розповідає, коли посадити часник цього місяця та як це зробити, щоб врожай приємно вразив.
Який часник садять навесні
Навесні висаджують ярий часник — він має свої особливості, які варто знати кожному городнику:
- висаджується ранньою весною, найчастіше у березні-квітні;
- формує менші головки;
- відзначається відмінною лежкістю, тож підходить для тривалого зберігання;
- має багато зубчиків, розташованих у кілька рядів;
- дозріває наприкінці літа — у серпні-вересні.
Коли садити часник у квітні 2026 року: найкращі дати
Орієнтуючись на місячний посівний календар, у квітні 2026 року є п'ять особливо вдалих днів для посадки часнику:
- 19 квітня;
- 22 квітня;
- 23 квітня;
- 29 квітня;
- 30 квітня.
У ці дати рослини краще вкорінюються, швидше набирають силу та формують потужну кореневу систему.
Небезпечні дні для посадки:
- 16 квітня;
- 17 квітня;
- 18 квітня.
У цей час рослини можуть гірше приживатися, що знижує їхню стійкість і врожайність.
Якою має бути температура ґрунту для посадки ярого часнику
Навіть ідеальна дата не гарантує результату, якщо земля ще не готова. Оптимальні умови для посадки часнику у відкритий ґрунт:
- температура ґрунту від +5 до +7°C;
- достатня вологість без застою води;
- пухка структура ґрунту.
Які є секрети багатого врожаю часнику
Щоб отримати великі та соковиті головки, досвідчені городники радять дотримуватися простих, але важливих правил:
- обирайте якісний посадковий матеріал із великих зубчиків;
- не заглиблюйте часник занадто сильно;
- дотримуйтеся відстані між рядами для гарного розвитку;
- висаджуйте якомога раніше за сприятливих умов.
