Коли садити часник у квітні 2026: п'ять найкращих дат і секрети багатого врожаю

Посадка часнику у відкритий ґрунт. Колаж: Новини.LIVE

Квітень — вирішальний період для тих, хто хоче зібрати великий і якісний урожай часнику. Перед посадкою варто перевірити, якою буде погода, а також підготувати грядку. Ще один секрет врожайності — підбір ідеальної дати для посадки за місячним календарем. У квітні залишилося п'ять найсприятливіших днів.

Новини.LIVE розповідає, коли посадити часник цього місяця та як це зробити, щоб врожай приємно вразив.

Який часник садять навесні

Навесні висаджують ярий часник — він має свої особливості, які варто знати кожному городнику:

висаджується ранньою весною, найчастіше у березні-квітні;

формує менші головки;

відзначається відмінною лежкістю, тож підходить для тривалого зберігання;

має багато зубчиків, розташованих у кілька рядів;

дозріває наприкінці літа — у серпні-вересні.

Коли садити часник у квітні 2026 року: найкращі дати

Орієнтуючись на місячний посівний календар, у квітні 2026 року є п'ять особливо вдалих днів для посадки часнику:

19 квітня;

22 квітня;

23 квітня;

29 квітня;

30 квітня.

У ці дати рослини краще вкорінюються, швидше набирають силу та формують потужну кореневу систему.

Небезпечні дні для посадки:

16 квітня;

17 квітня;

18 квітня.

У цей час рослини можуть гірше приживатися, що знижує їхню стійкість і врожайність.

Якою має бути температура ґрунту для посадки ярого часнику

Навіть ідеальна дата не гарантує результату, якщо земля ще не готова. Оптимальні умови для посадки часнику у відкритий ґрунт:

температура ґрунту від +5 до +7°C;

достатня вологість без застою води;

пухка структура ґрунту.

Які є секрети багатого врожаю часнику

Щоб отримати великі та соковиті головки, досвідчені городники радять дотримуватися простих, але важливих правил:

обирайте якісний посадковий матеріал із великих зубчиків;

не заглиблюйте часник занадто сильно;

дотримуйтеся відстані між рядами для гарного розвитку;

висаджуйте якомога раніше за сприятливих умов.

