Головна Дім та город Встигніть посадити часник у квітні 2026: п'ять найкращих дат

Встигніть посадити часник у квітні 2026: п'ять найкращих дат

Дата публікації: 16 квітня 2026 09:29
Коли садити часник у квітні 2026: п'ять найкращих дат і секрети багатого врожаю
Посадка часнику у відкритий ґрунт. Колаж: Новини.LIVE

Квітень — вирішальний період для тих, хто хоче зібрати великий і якісний урожай часнику. Перед посадкою варто перевірити, якою буде погода, а також підготувати грядку. Ще один секрет врожайності — підбір ідеальної дати для посадки за місячним календарем. У квітні залишилося п'ять найсприятливіших днів. 

Новини.LIVE розповідає, коли посадити часник цього місяця та як це зробити, щоб врожай приємно вразив.

Який часник садять навесні

Навесні висаджують ярий часник — він має свої особливості, які варто знати кожному городнику:

  • висаджується ранньою весною, найчастіше у березні-квітні;
  • формує менші головки;
  • відзначається відмінною лежкістю, тож підходить для тривалого зберігання;
  • має багато зубчиків, розташованих у кілька рядів;
  • дозріває наприкінці літа — у серпні-вересні.

Коли садити часник у квітні 2026 року: найкращі дати

Орієнтуючись на місячний посівний календар, у квітні 2026 року є п'ять особливо вдалих днів для посадки часнику:

  • 19 квітня;
  • 22 квітня;
  • 23 квітня;
  • 29 квітня;
  • 30 квітня.

У ці дати рослини краще вкорінюються, швидше набирають силу та формують потужну кореневу систему.
Небезпечні дні для посадки:

Читайте також:
  • 16 квітня;
  • 17 квітня;
  • 18 квітня.

У цей час рослини можуть гірше приживатися, що знижує їхню стійкість і врожайність.

Якою має бути температура ґрунту для посадки ярого часнику

Навіть ідеальна дата не гарантує результату, якщо земля ще не готова. Оптимальні умови для посадки часнику у відкритий ґрунт:

  • температура ґрунту від +5 до +7°C;
  • достатня вологість без застою води;
  • пухка структура ґрунту.

Які є секрети багатого врожаю часнику

Щоб отримати великі та соковиті головки, досвідчені городники радять дотримуватися простих, але важливих правил:

  • обирайте якісний посадковий матеріал із великих зубчиків;
  • не заглиблюйте часник занадто сильно;
  • дотримуйтеся відстані між рядами для гарного розвитку;
  • висаджуйте якомога раніше за сприятливих умов.

Також ділимося іншими секретами щедрого врожаю

Коли можна сіяти томати у квітні за місячним календарем.

У які дати квітня можна сіяти огірки за місячним календарем.

Коли можна садити картоплю на весні 2026 року за погодними умовами та місячним календарем.

місячний календар врожай часнику посадка часнику
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
