Чем подкормить смородину до конца мая 2026: урожай будет большой и сладкий

Успейте подкормить этим смородину до конца мая, и ягод будет море
В конце весны, когда куст смородины активно растет и формирует завязи, растение нуждается в большем количестве питательных веществ. А правильная подкормка смородины в мае поможет сформировать крупные и сладкие ягоды.
Новини.LIVE рассказывает, чем подкормить смородину до конца месяца, чтобы летом наслаждаться медовым урожаем.
Как правило, смородина в Украине цветет с середины апреля и до конца мая. В это время азотные удобрения стоит полностью прекратить. Ведь растение уже нуждается в фосфоре и калии. Именно они отвечают за:
- обильное цветение;
- крепкие завязи;
- сладость ягод;
- плотность плодов.
Опытные садоводы часто используют древесную золу. Эта натуральная калийная подкормка содержит много микроэлементов и хорошо укрепляет кусты. Также подойдут комплексные минеральные удобрения для ягодных культур.
Какая главная подкормка в конце мая
В этот период смородина особенно нуждается в боре. Этот элемент часто недооценивают, хотя он напрямую влияет на количество и качество ягод.
Бор помогает:
- увеличить размер ягод;
- сделать вкус более сладким;
- укрепить структуру плодов;
- уменьшить риск растрескивания после дождей или резких перепадов влажности.
Для этого можно использовать готовые борные комплексы или специальные внекорневые подкормки для ягодных кустов.
Ошибки, из-за которых смородина теряет урожай
Даже хорошие удобрения не сработают, если допустить распространенные ошибки. Чаще всего дачники поступают так:
- смешивают золу с азотными удобрениями, из-за чего питательные вещества нейтрализуются;
- подкармливают сухую почву без полива;
- используют свежий навоз;
- вносят калийные смеси с хлором.
