Чем подкормить смородину до конца мая 2026: урожай будет большой и сладкий

Главная Дом и огород Успейте подкормить этим смородину до конца мая, и ягод будет море

Успейте подкормить этим смородину до конца мая, и ягод будет море

Дата публикации 22 мая 2026 13:40
В конце весны, когда куст смородины активно растет и формирует завязи, растение нуждается в большем количестве питательных веществ. А правильная подкормка смородины в мае поможет сформировать крупные и сладкие ягоды.

Новини.LIVE рассказывает, чем подкормить смородину до конца месяца, чтобы летом наслаждаться медовым урожаем.

Как правило, смородина в Украине цветет с середины апреля и до конца мая. В это время азотные удобрения стоит полностью прекратить. Ведь растение уже нуждается в фосфоре и калии. Именно они отвечают за:

  • обильное цветение;
  • крепкие завязи;
  • сладость ягод;
  • плотность плодов.

Опытные садоводы часто используют древесную золу. Эта натуральная калийная подкормка содержит много микроэлементов и хорошо укрепляет кусты. Также подойдут комплексные минеральные удобрения для ягодных культур.

Какая главная подкормка в конце мая

В этот период смородина особенно нуждается в боре. Этот элемент часто недооценивают, хотя он напрямую влияет на количество и качество ягод.

Бор помогает:

  • увеличить размер ягод;
  • сделать вкус более сладким;
  • укрепить структуру плодов;
  • уменьшить риск растрескивания после дождей или резких перепадов влажности.

Для этого можно использовать готовые борные комплексы или специальные внекорневые подкормки для ягодных кустов.

Ошибки, из-за которых смородина теряет урожай

Даже хорошие удобрения не сработают, если допустить распространенные ошибки. Чаще всего дачники поступают так:

  • смешивают золу с азотными удобрениями, из-за чего питательные вещества нейтрализуются;
  • подкармливают сухую почву без полива;
  • используют свежий навоз;
  • вносят калийные смеси с хлором.

Леонид Волков - Редактор
Леонид Волков
