Чим підживити смородину до кінця травня 2026: врожай буде великий та солодкий

Підживлення кущів смородини навесні.

Наприкінці весни, коли кущ смородини активно росте та формує зав'язі, рослина потребує більше поживних речовин. А правильне підживлення смородини у травні допоможе сформувати великі та солодкі ягоди.

Новини.LIVE розповідає, чим підживити смородину до кінця місяця, щоб влітку насолоджуватися медовим врожаєм.

Як правило, смородина в Україні цвіте з середини квітня і до кінця травня. У цей час азотні добрива варто повністю припинити. Адже рослина вже потребує фосфор і калій. Саме вони відповідають за:

рясне цвітіння;

міцні зав'язі;

солодкість ягід;

щільність плодів.

Досвідчені садівники часто використовують деревну золу. Це натуральне калійне підживлення містить багато мікроелементів і добре зміцнює кущі. Також підійдуть комплексні мінеральні добрива для ягідних культур.

Яке головне підживлення наприкінці травня

У цей період смородина особливо потребує бору. Цей елемент часто недооцінюють, хоча він напряму впливає на кількість та якість ягід.

Бор допомагає:

збільшити розмір ягід;

зробити смак солодшим;

зміцнити структуру плодів;

зменшити ризик розтріскування після дощів або різких перепадів вологості.

Для цього можна використовувати готові борні комплекси або спеціальні позакореневі підживлення для ягідних кущів.

Помилки, через які смородина втрачає врожай

Навіть хороші добрива не спрацюють, якщо допустити поширені помилки. Найчастіше дачники роблять так:

змішують золу з азотними добривами, через що поживні речовини нейтралізуються;

підживлюють сухий ґрунт без поливу;

використовують свіжий гній;

вносять калійні суміші з хлором.

