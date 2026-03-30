Успейте подкормить этим сирень в апреле: растение пышно зацветет

Сирень весной способна превратить сад в настоящую сказку. Настоящий секрет пышного цветения в правильной подкормке, которую следует внести уже в апреле. А хорошая новость в том, что для этого не нужны дорогие средства.

Новини.LIVE рассказывает, какое удобрение нужно сирени в апреле, чтобы стимулировать рост куста и пышные бутоны цветов.

Когда подкармливать сирень

Весной сирень входит в фазу активного роста и тратит на это максимум энергии, поэтому без дополнительной поддержки кусту не обойтись. Лучший момент — когда земля уже прогрелась после зимы. Обычно это первая половина апреля. Ориентироваться нужно на следующее:

температура днем держится от +8°C;

ночью температура не опускается ниже 0°C;

земля прогрелась минимум до +5°C, а идеально до +10°C;

почва — слегка влажная, но не мокрая и не заболоченная;

почва легко разрыхляется и не липнет к лопате;

на сирени начинают набухать почки и появляться первые листочки.

Чем подкормить сирень для пышного цветения

Чтобы куст развивался гармонично, ему нужны три ключевых элемента:

Азот — стимулирует рост побегов и листьев. Фосфор — отвечает за формирование бутонов. Калий — усиливает цветение и повышает устойчивость растения.

Лучшими вариантами станут компост или перегной, которые действуют мягко и улучшают структуру почвы. Еще один доступный источник калия, который часто недооценивают, — древесная зола. Также можно воспользоваться минеральными комплексами.

Как правильно подкармливать: пошагово

Чтобы удобрение сработало максимально эффективно, следуйте простой схеме:

Разрыхлите почву вокруг куста — это улучшит доступ воздуха к корням. Равномерно внесите органическое удобрение или добавьте минеральную подкормку в соответствии с инструкцией. Для одного взрослого куста нужно 5-8 кг компоста или перегноя. Это безопасная норма, которая дает растению достаточно питательных веществ без риска "перекормить". Полейте растение. Если вносить пепел, то достаточно 150-300 г. Его можно смешать с водой и полить по кругу под кроной. Но не смешивайте пепел одновременно с азотными удобрениями, ведь они нейтрализуют друг друга. Замульчируйте землю, чтобы сохранить влагу.

Также не забывайте об обрезке сирени после цветения: она помогает сформировать красивый куст и стимулирует появление новых побегов.

