Встигніть підживити цим бузок у квітні: рослина пишно зацвіте
Бузок навесні здатен перетворити сад на справжню казку. Справжній секрет пишного цвітіння у правильному підживленні, яке слід внести вже у квітні. А хороша новина в тому, що для цього не потрібні дорогі засоби.
Новини.LIVE розповідає, яке добриво потрібно бузку в квітні, щоб стимулювати ріст куща та пишні бутони квітів.
Коли підживлювати бузок
Навесні бузок входить у фазу активного росту й витрачає на це максимум енергії, тому без додаткової підтримки кущу не обійтися. Найкращий момент — коли земля вже прогрілася після зими. Зазвичай це перша половина квітня. Орієнтуватися потрібно на наступне:
- температура вдень тримається від +8°C;
- вночі температура не опускається нижче 0°C;
- земля програлася мінімум до +5°C, а ідеально до +10°C;
- ґрунт — злегка вологий, але не мокрий і не заболочений;
- ґрунт легко розпушується і не липне до лопати;
- на бузку починають набухати бруньки та з'являтися перші листочки.
Чим підживити бузок для пишного цвітіння
Щоб кущ розвивався гармонійно, йому потрібні три ключові елементи:
- Азот — стимулює ріст пагонів і листя.
- Фосфор — відповідає за формування бутонів.
- Калій — посилює цвітіння і підвищує стійкість рослини.
Найкращими варіантами стануть компост або перегній, які діють м'яко й покращують структуру ґрунту. Ще одне доступне джерело калію, яке часто недооцінюють, — деревний попіл. Також можна скористатися мінеральними комплексами.
Як правильно підживлювати: покроково
Щоб добриво спрацювало максимально ефективно, дотримуйтесь простої схеми:
- Розпушіть ґрунт навколо куща — це покращить доступ повітря до коренів.
- Рівномірно внесіть органічне добриво або додайте мінеральну підкормку відповідно до інструкції.
- Для одного дорослого куща потрібно 5-8 кг компосту або перегною. Це безпечна норма, яка дає рослині достатньо поживних речовин без ризику "перегодувати".
- Полийте рослину.
- Якщо вносити попіл, достатньо 150-300 г. Його можна змішати з водою та полити по колу під кроною. Але не змішуйте попіл одночасно з азотними добривами, адже вони нейтралізують одне одного.
- Замульчуйте землю, щоб зберегти вологу.
Також не забувайте про обрізку бузку після цвітіння: вона допомагає сформувати красивий кущ і стимулює появу нових пагонів.
