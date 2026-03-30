Встигніть підживити цим бузок у квітні: рослина пишно зацвіте

Підживлення бузку у квітні для цвітіння.

Бузок навесні здатен перетворити сад на справжню казку. Справжній секрет пишного цвітіння у правильному підживленні, яке слід внести вже у квітні. А хороша новина в тому, що для цього не потрібні дорогі засоби.

Новини.LIVE розповідає, яке добриво потрібно бузку в квітні, щоб стимулювати ріст куща та пишні бутони квітів.

Коли підживлювати бузок

Навесні бузок входить у фазу активного росту й витрачає на це максимум енергії, тому без додаткової підтримки кущу не обійтися. Найкращий момент — коли земля вже прогрілася після зими. Зазвичай це перша половина квітня. Орієнтуватися потрібно на наступне:

температура вдень тримається від +8°C;

вночі температура не опускається нижче 0°C;

земля програлася мінімум до +5°C, а ідеально до +10°C;

ґрунт — злегка вологий, але не мокрий і не заболочений;

ґрунт легко розпушується і не липне до лопати;

на бузку починають набухати бруньки та з'являтися перші листочки.

Чим підживити бузок для пишного цвітіння

Щоб кущ розвивався гармонійно, йому потрібні три ключові елементи:

Азот — стимулює ріст пагонів і листя. Фосфор — відповідає за формування бутонів. Калій — посилює цвітіння і підвищує стійкість рослини.

Найкращими варіантами стануть компост або перегній, які діють м'яко й покращують структуру ґрунту. Ще одне доступне джерело калію, яке часто недооцінюють, — деревний попіл. Також можна скористатися мінеральними комплексами.

Читайте також:

Як правильно підживлювати: покроково

Щоб добриво спрацювало максимально ефективно, дотримуйтесь простої схеми:

Розпушіть ґрунт навколо куща — це покращить доступ повітря до коренів. Рівномірно внесіть органічне добриво або додайте мінеральну підкормку відповідно до інструкції. Для одного дорослого куща потрібно 5-8 кг компосту або перегною. Це безпечна норма, яка дає рослині достатньо поживних речовин без ризику "перегодувати". Полийте рослину. Якщо вносити попіл, достатньо 150-300 г. Його можна змішати з водою та полити по колу під кроною. Але не змішуйте попіл одночасно з азотними добривами, адже вони нейтралізують одне одного. Замульчуйте землю, щоб зберегти вологу.

Також не забувайте про обрізку бузку після цвітіння: вона допомагає сформувати красивий кущ і стимулює появу нових пагонів.

Також ділимося іншими корисними порадами з садівництва

Які невибагливі декоративні дерева можна посадити на подвір'ї.

Які кущі посадити на подвір'ї, щоб залучити щастя, за народними прикметами.

Який солодкий сорт малини варто посадити у 2026 році.