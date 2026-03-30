Головна Дім та город Встигніть підживити цим бузок у квітні: рослина пишно зацвіте

Встигніть підживити цим бузок у квітні: рослина пишно зацвіте

Дата публікації: 30 березня 2026 13:40
Підживлення бузку у квітні для цвітіння. Колаж: Новини.LIVE

Бузок навесні здатен перетворити сад на справжню казку. Справжній секрет пишного цвітіння у правильному підживленні, яке слід внести вже у квітні. А хороша новина в тому, що для цього не потрібні дорогі засоби.

Новини.LIVE розповідає, яке добриво потрібно бузку в квітні, щоб стимулювати ріст куща та пишні бутони квітів.

Коли підживлювати бузок

Навесні бузок входить у фазу активного росту й витрачає на це максимум енергії, тому без додаткової підтримки кущу не обійтися. Найкращий момент — коли земля вже прогрілася після зими. Зазвичай це перша половина квітня. Орієнтуватися потрібно на наступне: 

  • температура вдень тримається від +8°C;
  • вночі температура не опускається нижче 0°C;
  • земля програлася мінімум до +5°C, а ідеально до +10°C;
  • ґрунт — злегка вологий, але не мокрий і не заболочений;
  • ґрунт легко розпушується і не липне до лопати;
  • на бузку починають набухати бруньки та з'являтися перші листочки.

Чим підживити бузок для пишного цвітіння

Щоб кущ розвивався гармонійно, йому потрібні три ключові елементи:

  1. Азот — стимулює ріст пагонів і листя.
  2. Фосфор — відповідає за формування бутонів.
  3. Калій — посилює цвітіння і підвищує стійкість рослини.

Найкращими варіантами стануть компост або перегній, які діють м'яко й покращують структуру ґрунту. Ще одне доступне джерело калію, яке часто недооцінюють, — деревний попіл. Також можна скористатися мінеральними комплексами. 

Як правильно підживлювати: покроково

Щоб добриво спрацювало максимально ефективно, дотримуйтесь простої схеми:

  1. Розпушіть ґрунт навколо куща — це покращить доступ повітря до коренів.
  2. Рівномірно внесіть органічне добриво або додайте мінеральну підкормку відповідно до інструкції.
  3. Для одного дорослого куща потрібно 5-8 кг компосту або перегною. Це безпечна норма, яка дає рослині достатньо поживних речовин без ризику "перегодувати".
  4. Полийте рослину.
  5. Якщо вносити попіл, достатньо 150-300 г. Його можна змішати з водою та полити по колу під кроною. Але не змішуйте попіл одночасно з азотними добривами, адже вони нейтралізують одне одного.
  6. Замульчуйте землю, щоб зберегти вологу.

Також не забувайте про обрізку бузку після цвітіння: вона допомагає сформувати красивий кущ і стимулює появу нових пагонів.

Леонід Волков - Редактор
Леонід Волков
