Как собрать молодую картошку уже в июне 2026: секреты посадки овоща

Молодая картошка со своего огорода уже в начале лета — звучит как мечта. Но она вполне достижима. Есть простые секреты посадки клубня, которые обеспечат вам ранний урожай без лишних затрат.

Новини.LIVE рассказывает, что нужно сделать, чтобы собрать вкусный урожай молодого картофеля уже в июне.

Когда сажать картофель, чтобы получить ранний урожай

Сроки посадки в Украине отличаются в зависимости от региона, но есть главный ориентир — температура почвы. Земля должна прогреться как минимум до +8°C. В таких условиях клубни быстро прорастают и активно развиваются.

Ориентировочные сроки посадки:

юг — конец марта или начало апреля;

центральные области — первая половина апреля;

север и запад — конец апреля или начало мая.

Как подготовить картофель к посадке: секрет быстрого старта

Один из ключевых этапов — проращивание картофеля перед посадкой. Это помогает значительно сократить время до сбора урожая. За 2-3 недели до высадки разложите клубни в светлом помещении при температуре около от +12 до +15°C. Уже через несколько дней появятся ростки, а через две недели они станут крепкими и готовыми к высадке. Ростки должны быть короткие и толстые, длина примерно 1-2 см.

Какие сорта выбрать для раннего урожая картофеля

Не все сорта подходят для раннего урожая. Выбирайте раннеспелые или ультраранние сорта. Хорошо зарекомендовали себя:

"Ред Скарлетт";

"Импала";

"Ривьера".

Они формируют урожай примерно за 40-60 дней после появления всходов, что идеально подходит для раннего сбора.

Что важно учесть при посадке картофеля

Важно придерживаться базовых правил посадки:

глубина — 6-10 см;

расстояние между кустами — около 30 см;

почва должна быть рыхлой и хорошо прогретой.

После появления всходов обязательно проведите окучивание. Это стимулирует образование новых клубней и защищает растение от перепадов температуры. Также не забывайте о поливе.

Как ускорить рост картофеля: простой лайфхак

Есть простой метод, который значительно ускоряет появление всходов и соответственно клубни формируются быстрее — накройте грядки агроволокном или пленкой.

Такой способ создает эффект мини-теплицы:

сохраняет тепло в почве;

защищает от ночных заморозков;

ускоряет развитие растений.

