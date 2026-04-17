Як зібрати молоду картоплю вже у червні 2026: секрети посадки овочу

Врожай молодої картоплі зберете вже у червні: секрети посадки
Молода картопля зі свого городу вже на початку літа — звучить як мрія. Але вона цілком досяжна. Є прості секрети посадки бульби, які забезпечать вам ранній врожай без зайвих витрат.
Новини.LIVE розповідає, що потрібно зробити, щоб зібрати смачний врожай молодої картоплі вже у червні.
Коли садити картоплю, щоб отримати ранній врожай
Терміни посадки в Україні відрізняються залежно від регіону, але є головний орієнтир — температура ґрунту. Земля має прогрітися щонайменше до +8°C. В таких умовах бульби швидко проростають і активно розвиваються.
Орієнтовні строки посадки:
- південь — кінець березня або початок квітня;
- центральні області — перша половина квітня;
- північ і захід — кінець квітня або початок травня.
Як підготувати картоплю до посадки: секрет швидкого старту
Один із ключових етапів — пророщування картоплі перед посадкою. Це допомагає значно скоротити час до збору врожаю. За 2-3 тижні до висадки розкладіть бульби у світлому приміщенні при температурі близько від +12 до +15°C. Уже через кілька днів з'являться паростки, а через два тижні вони стануть міцними та готовими до висадки. Паростки мають бути короткі та товсті, довжина приблизно 1-2 см.
Які сорти обрати для раннього врожаю картоплі
Не всі сорти підходять для раннього врожаю. Обирайте ранньостиглі або ультраранні сорти. Добре зарекомендували себе:
- "Ред Скарлетт";
- "Імпала";
- "Рів'єра".
Вони формують урожай приблизно за 40-60 днів після появи сходів, що ідеально підходить для раннього збору.
Що важливо врахувати при посадці картоплі
Важливо дотримуватися базових правил посадки:
- глибина — 6-10 см;
- відстань між кущами — близько 30 см;
- ґрунт має бути пухким і добре прогрітим.
Після появи сходів обов'язково проведіть підгортання. Це стимулює утворення нових бульб і захищає рослину від перепадів температури. Також не забувайте про полив.
Як прискорити ріст картоплі: простий лайфхак
Є простий метод, який значно прискорює появу сходів й відповідно бульби формуються швидше — накрийте грядки агроволокном або плівкою.
Такий спосіб створює ефект міні-теплиці:
- зберігає тепло у ґрунті;
- захищає від нічних заморозків;
- пришвидшує розвиток рослин.
Читайте Новини.LIVE!