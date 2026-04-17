Врожай молодої картоплі зберете вже у червні: секрети посадки

Врожай молодої картоплі зберете вже у червні: секрети посадки

Дата публікації: 17 квітня 2026 20:29
Як зібрати молоду картоплю вже у червні 2026: секрети посадки овочу
Посадка картоплі у відкритий ґрунт. Фото: shutterstock.com

Молода картопля зі свого городу вже на початку літа — звучить як мрія. Але вона цілком досяжна. Є прості секрети посадки бульби, які забезпечать вам ранній врожай без зайвих витрат.

Новини.LIVE розповідає, що потрібно зробити, щоб зібрати смачний врожай молодої картоплі вже у червні.

Коли садити картоплю, щоб отримати ранній врожай

Терміни посадки в Україні відрізняються залежно від регіону, але є головний орієнтир — температура ґрунту. Земля має прогрітися щонайменше до +8°C. В таких умовах бульби швидко проростають і активно розвиваються.

Орієнтовні строки посадки:

  • південь — кінець березня або початок квітня;
  • центральні області — перша половина квітня;
  • північ і захід — кінець квітня або початок травня.

Як підготувати картоплю до посадки: секрет швидкого старту

Один із ключових етапів — пророщування картоплі перед посадкою. Це допомагає значно скоротити час до збору врожаю. За 2-3 тижні до висадки розкладіть бульби у світлому приміщенні при температурі близько від +12 до +15°C. Уже через кілька днів з'являться паростки, а через два тижні вони стануть міцними та готовими до висадки. Паростки мають бути короткі та товсті, довжина приблизно 1-2 см.

Які сорти обрати для раннього врожаю картоплі

Не всі сорти підходять для раннього врожаю. Обирайте ранньостиглі або ультраранні сорти. Добре зарекомендували себе:

  • "Ред Скарлетт";
  • "Імпала";
  • "Рів'єра".

Вони формують урожай приблизно за 40-60 днів після появи сходів, що ідеально підходить для раннього збору.

Що важливо врахувати при посадці картоплі

Важливо дотримуватися базових правил посадки:

  • глибина — 6-10 см;
  • відстань між кущами — близько 30 см;
  • ґрунт має бути пухким і добре прогрітим.

Після появи сходів обов'язково проведіть підгортання. Це стимулює утворення нових бульб і захищає рослину від перепадів температури. Також не забувайте про полив.

Як прискорити ріст картоплі: простий лайфхак

Є простий метод, який значно прискорює появу сходів й відповідно бульби формуються швидше — накрийте грядки агроволокном або плівкою.

Такий спосіб створює ефект міні-теплиці:

  • зберігає тепло у ґрунті;
  • захищає від нічних заморозків;
  • пришвидшує розвиток рослин.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
