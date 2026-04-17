Як зібрати молоду картоплю вже у червні 2026: секрети посадки овочу

Посадка картоплі у відкритий ґрунт. Фото: shutterstock.com

Молода картопля зі свого городу вже на початку літа — звучить як мрія. Але вона цілком досяжна. Є прості секрети посадки бульби, які забезпечать вам ранній врожай без зайвих витрат.

що потрібно зробити, щоб зібрати смачний врожай молодої картоплі вже у червні.

Коли садити картоплю, щоб отримати ранній врожай

Терміни посадки в Україні відрізняються залежно від регіону, але є головний орієнтир — температура ґрунту. Земля має прогрітися щонайменше до +8°C. В таких умовах бульби швидко проростають і активно розвиваються.

Орієнтовні строки посадки:

південь — кінець березня або початок квітня;

центральні області — перша половина квітня;

північ і захід — кінець квітня або початок травня.

Як підготувати картоплю до посадки: секрет швидкого старту

Один із ключових етапів — пророщування картоплі перед посадкою. Це допомагає значно скоротити час до збору врожаю. За 2-3 тижні до висадки розкладіть бульби у світлому приміщенні при температурі близько від +12 до +15°C. Уже через кілька днів з'являться паростки, а через два тижні вони стануть міцними та готовими до висадки. Паростки мають бути короткі та товсті, довжина приблизно 1-2 см.

Читайте також:

Які сорти обрати для раннього врожаю картоплі

Не всі сорти підходять для раннього врожаю. Обирайте ранньостиглі або ультраранні сорти. Добре зарекомендували себе:

"Ред Скарлетт";

"Імпала";

"Рів'єра".

Вони формують урожай приблизно за 40-60 днів після появи сходів, що ідеально підходить для раннього збору.

Що важливо врахувати при посадці картоплі

Важливо дотримуватися базових правил посадки:

глибина — 6-10 см;

відстань між кущами — близько 30 см;

ґрунт має бути пухким і добре прогрітим.

Після появи сходів обов'язково проведіть підгортання. Це стимулює утворення нових бульб і захищає рослину від перепадів температури. Також не забувайте про полив.

Як прискорити ріст картоплі: простий лайфхак

Є простий метод, який значно прискорює появу сходів й відповідно бульби формуються швидше — накрийте грядки агроволокном або плівкою.

Такий спосіб створює ефект міні-теплиці:

зберігає тепло у ґрунті;

захищає від нічних заморозків;

пришвидшує розвиток рослин.

Також ділимося іншими корисними порадами з городництва

Які холодостійкі сорти картоплі можна садити вже у квітні.

Які сорти картоплі найгірші та дають бідний врожай.

Коли можна садити картоплю на весні 2026 року за погодними умовами та місячним календарем.