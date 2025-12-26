Как ухаживать за фикусом Бенджамина зимой - полив, свет, размещение и советы

Человек обрезает фикус. Фото: iStockphoto

Зимой фикус Бенджамина часто теряет листья и выглядит ослабленным, но правильный уход помогает сохранить его декоративность. Важно учесть полив, свет и размещение.

Новини.LIVE объясняет, как ухаживать за фикусом в зимний период.

Какой горшок и почва нужны зимой

Для фикуса выбирают горшок на 2-3 см больше корневой системы и обязательно с дренажными отверстиями. На дно кладут керамзит или гравий, а для посадки используют легкую, рыхлую почву для фикусов, чтобы корни получали достаточно воздуха. После пересадки растение не беспокоят около 2 недель.

Где поставить фикус в холодный сезон

Зимой фикус нуждается в светлом месте без прямого солнца. Лучше всего — северный подоконник или светлая зона комнаты. Стоит избегать углов, батарей и сквозняков: холодные потоки воздуха и перепады температур — главные причины опадения листьев.

Как правильно поливать зимой

В период покоя фикус поливают умеренно, давая почве высыхать на глубину 2-3 см. Избыток влаги зимой приводит к загниванию корней, поэтому важно ориентироваться не на график, а на состояние почвы. Подкормки зимой растению не нужны — они лишь перегружают фикус.

Формирование и прищипывание

Чтобы сохранить красивую крону, верхушки побегов регулярно прищипывают — это стимулирует рост боковых ветвей и делает крону более густой. Зимнее формирование должно быть минимальным, чтобы не стрессировать растение в холодный период.

