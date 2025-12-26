Как ухаживать за фикусом Бенджамина зимой - полив, свет, размещение и советы

Уход за фикусом зимой — простые шаги для здорового растения
Зимой фикус Бенджамина часто теряет листья и выглядит ослабленным, но правильный уход помогает сохранить его декоративность. Важно учесть полив, свет и размещение.
Какой горшок и почва нужны зимой
Для фикуса выбирают горшок на 2-3 см больше корневой системы и обязательно с дренажными отверстиями. На дно кладут керамзит или гравий, а для посадки используют легкую, рыхлую почву для фикусов, чтобы корни получали достаточно воздуха. После пересадки растение не беспокоят около 2 недель.
Где поставить фикус в холодный сезон
Зимой фикус нуждается в светлом месте без прямого солнца. Лучше всего — северный подоконник или светлая зона комнаты. Стоит избегать углов, батарей и сквозняков: холодные потоки воздуха и перепады температур — главные причины опадения листьев.
Как правильно поливать зимой
В период покоя фикус поливают умеренно, давая почве высыхать на глубину 2-3 см. Избыток влаги зимой приводит к загниванию корней, поэтому важно ориентироваться не на график, а на состояние почвы. Подкормки зимой растению не нужны — они лишь перегружают фикус.
Формирование и прищипывание
Чтобы сохранить красивую крону, верхушки побегов регулярно прищипывают — это стимулирует рост боковых ветвей и делает крону более густой. Зимнее формирование должно быть минимальным, чтобы не стрессировать растение в холодный период.
