Главная Дом и огород Уход за фикусом зимой — простые шаги для здорового растения

Уход за фикусом зимой — простые шаги для здорового растения

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 17:00
Как ухаживать за фикусом Бенджамина зимой - полив, свет, размещение и советы
Человек обрезает фикус. Фото: iStockphoto

Зимой фикус Бенджамина часто теряет листья и выглядит ослабленным, но правильный уход помогает сохранить его декоративность. Важно учесть полив, свет и размещение.

Новини.LIVE объясняет, как ухаживать за фикусом в зимний период.

Читайте также:

Какой горшок и почва нужны зимой

Для фикуса выбирают горшок на 2-3 см больше корневой системы и обязательно с дренажными отверстиями. На дно кладут керамзит или гравий, а для посадки используют легкую, рыхлую почву для фикусов, чтобы корни получали достаточно воздуха. После пересадки растение не беспокоят около 2 недель.

Где поставить фикус в холодный сезон

Зимой фикус нуждается в светлом месте без прямого солнца. Лучше всего — северный подоконник или светлая зона комнаты. Стоит избегать углов, батарей и сквозняков: холодные потоки воздуха и перепады температур — главные причины опадения листьев.

Как правильно поливать зимой

В период покоя фикус поливают умеренно, давая почве высыхать на глубину 2-3 см. Избыток влаги зимой приводит к загниванию корней, поэтому важно ориентироваться не на график, а на состояние почвы. Подкормки зимой растению не нужны — они лишь перегружают фикус.

Формирование и прищипывание

Чтобы сохранить красивую крону, верхушки побегов регулярно прищипывают — это стимулирует рост боковых ветвей и делает крону более густой. Зимнее формирование должно быть минимальным, чтобы не стрессировать растение в холодный период.

Мы объясняли то, когда можно пересаживать цветы в декабре и когда этого делать не стоит.

Также рассказывали о том, когда зимняя посадка допустима и как правильно высаживать луковицы.

Ранее сообщалось о том, как восстановить почву и предотвратить повторное появление мха.

растения зима цветы советы уход фикус
Лариса Мусиенко - Редактор
Автор:
Лариса Мусиенко
