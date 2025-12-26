Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Догляд за фікусом взимку — прості кроки для здорової рослини

Догляд за фікусом взимку — прості кроки для здорової рослини

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 17:00
Як доглядати за фікусом Бенджаміна взимку - полив, світло, розміщення та поради
Людина обрізає фікус. Фото: iStockphoto

Взимку фікус Бенджаміна часто втрачає листя й виглядає ослабленим, але правильний догляд допомагає зберегти його декоративність. Важливо врахувати полив, світло та розміщення.

Новини.LIVE пояснює, як доглядати за фікусом у зимовий період.

Реклама
Читайте також:

Який горщик і ґрунт потрібні взимку

Для фікуса обирають горщик на 2-3 см більший за кореневу систему й обов’язково з дренажними отворами. На дно кладуть керамзит або гравій, а для посадки використовують легкий, пухкий ґрунт для фікусів, щоб корені отримували достатньо повітря. Після пересадки рослину не турбують близько 2 тижнів.

Де поставити фікус у холодний сезон

Взимку фікус потребує світлого місця без прямого сонця. Найкраще — північне підвіконня або світла зона кімнати. Варто уникати кутів, батарей і протягів: холодні потоки повітря та перепади температур — головні причини опадання листя.

Як правильно поливати взимку

У період спокою фікус поливають помірно, даючи ґрунту висихати на глибину 2-3 см. Надлишок вологи взимку призводить до загнивання коренів, тому важливо орієнтуватися не на графік, а на стан ґрунту. Підживлення взимку рослині не потрібні — вони лише перевантажують фікус.

Формування та прищипування

Щоб зберегти красиву крону, верхівки пагонів регулярно прищипують — це стимулює ріст бічних гілок та робить крону густішою. Зимове формування має бути мінімальним, аби не стресувати рослину в холодний період.

Ми пояснювали те, коли можна пересаджувати квіти в грудні та коли цього робити не варто.

Також розповідали про те, коли зимова посадка допустима та як правильно висаджувати цибулини.

Раніше повідомлялося про те, як відновити ґрунт і запобігти повторній появі моху.

рослини зима квіти поради догляд фікус
Лариса Мусієнко - Редактор
Автор:
Лариса Мусієнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації