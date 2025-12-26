Як доглядати за фікусом Бенджаміна взимку - полив, світло, розміщення та поради

Людина обрізає фікус. Фото: iStockphoto

Взимку фікус Бенджаміна часто втрачає листя й виглядає ослабленим, але правильний догляд допомагає зберегти його декоративність. Важливо врахувати полив, світло та розміщення.

Новини.LIVE пояснює, як доглядати за фікусом у зимовий період.

Який горщик і ґрунт потрібні взимку

Для фікуса обирають горщик на 2-3 см більший за кореневу систему й обов’язково з дренажними отворами. На дно кладуть керамзит або гравій, а для посадки використовують легкий, пухкий ґрунт для фікусів, щоб корені отримували достатньо повітря. Після пересадки рослину не турбують близько 2 тижнів.

Де поставити фікус у холодний сезон

Взимку фікус потребує світлого місця без прямого сонця. Найкраще — північне підвіконня або світла зона кімнати. Варто уникати кутів, батарей і протягів: холодні потоки повітря та перепади температур — головні причини опадання листя.

Як правильно поливати взимку

У період спокою фікус поливають помірно, даючи ґрунту висихати на глибину 2-3 см. Надлишок вологи взимку призводить до загнивання коренів, тому важливо орієнтуватися не на графік, а на стан ґрунту. Підживлення взимку рослині не потрібні — вони лише перевантажують фікус.

Формування та прищипування

Щоб зберегти красиву крону, верхівки пагонів регулярно прищипують — це стимулює ріст бічних гілок та робить крону густішою. Зимове формування має бути мінімальним, аби не стресувати рослину в холодний період.

