Штрафы за неубранную территорию возле забора - обязанности владельцев и правила благоустройства

Уборка возле забора — какие нарушения стоят штрафа
Владельцы частных участков обязаны поддерживать чистоту не только на своей территории, но и в зоне возле забора. Нарушение этих правил считается ненадлежащим содержанием благоустройства и может стоить штрафа.
Новини.LIVE объясняет, что именно должен поддерживать владелец и какую ответственность предусматривает закон.
Какие обязанности имеет владелец участка
Закон "О благоустройстве населенных пунктов" обязывает владельцев и арендаторов содержать в чистоте прилегающую территорию. Это касается тротуаров, зеленых полос, кустов и газонов под забором. Местные общины публикуют собственные требования, однако все они предусматривают регулярный уход.
Что именно нужно убирать
Владелец должен выполнять следующие работы:
- уничтожение сорняков и карантинных растений;
- скашивание травы, если она выше 10 см;
- уборка остатков растительности сразу после работ;
- запрет складирования мусора и материалов возле ограждения.
Это необходимо для поддержания опрятного вида и безопасности улицы.
Почему территория возле забора — ответственность владельца
Несмотря на ложное представление, зона под забором не является "ничейной". Общины прямо указывают, что чистоту должны обеспечивать именно владельцы или пользователи участка. Пренебрежение правилами создает неудобства для соседей и ухудшает состояние общественных территорий.
Какие штрафы предусматривает закон
За нарушение правил благоустройства налагаются штрафы:
- 340-1 360 грн — для граждан;
- 850-1 700 грн — для должностных лиц.
Общины регулярно проводят проверки, поэтому поддержание чистоты у забора — это не только обязанность, но и способ избежать штрафов и сохранить порядок в населенном пункте.
