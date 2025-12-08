Штрафы за неубранную территорию возле забора - обязанности владельцев и правила благоустройства

Девушка убирает снег во дворе. Фото: Freepik

Владельцы частных участков обязаны поддерживать чистоту не только на своей территории, но и в зоне возле забора. Нарушение этих правил считается ненадлежащим содержанием благоустройства и может стоить штрафа.

Новини.LIVE объясняет, что именно должен поддерживать владелец и какую ответственность предусматривает закон.

Реклама

Читайте также:

Какие обязанности имеет владелец участка

Закон "О благоустройстве населенных пунктов" обязывает владельцев и арендаторов содержать в чистоте прилегающую территорию. Это касается тротуаров, зеленых полос, кустов и газонов под забором. Местные общины публикуют собственные требования, однако все они предусматривают регулярный уход.

Что именно нужно убирать

Владелец должен выполнять следующие работы:

уничтожение сорняков и карантинных растений;

скашивание травы, если она выше 10 см;

уборка остатков растительности сразу после работ;

запрет складирования мусора и материалов возле ограждения.

Это необходимо для поддержания опрятного вида и безопасности улицы.

Почему территория возле забора — ответственность владельца

Несмотря на ложное представление, зона под забором не является "ничейной". Общины прямо указывают, что чистоту должны обеспечивать именно владельцы или пользователи участка. Пренебрежение правилами создает неудобства для соседей и ухудшает состояние общественных территорий.

Какие штрафы предусматривает закон

За нарушение правил благоустройства налагаются штрафы:

340-1 360 грн — для граждан;

850-1 700 грн — для должностных лиц.

Общины регулярно проводят проверки, поэтому поддержание чистоты у забора — это не только обязанность, но и способ избежать штрафов и сохранить порядок в населенном пункте.

Мы объясняли то, как ухаживать за кустами во время зимнего тепла, чтобы избежать стресса для растений.

Также рассказывали о том, когда и как правильно сеять укроп в зиму, чтобы получить мощный весенний урожай.

Ранее сообщалось о том, какие самые важные зимние работы стоит выполнить до праздников.