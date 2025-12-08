Штрафи за неприбрану територію біля паркану - обов’язки власників і правила благоустрою

Дівчина прибирає сніг у дворі. Фото: Freepik

Власники приватних ділянок зобов’язані підтримувати чистоту не лише на своїй території, а й у зоні біля паркану. Порушення цих правил вважається неналежним утриманням благоустрою та може коштувати штрафу.

Новини.LIVE пояснює, що саме має підтримувати власник і яку відповідальність передбачає закон.

Реклама

Читайте також:

Які обов’язки має власник ділянки

Закон "Про благоустрій населених пунктів" зобов’язує власників і орендарів утримувати в чистоті прилеглу територію. Це стосується тротуарів, зелених смуг, кущів і газонів під парканом. Місцеві громади публікують власні вимоги, однак усі вони передбачають регулярний догляд.

Що саме потрібно прибирати

Власник має виконувати такі роботи:

знищення бур’янів і карантинних рослин;

скошування трави, якщо вона вища за 10 см;

прибирання залишків рослинності одразу після робіт;

заборона складування сміття та матеріалів біля огорожі.

Це необхідно для підтримання охайного вигляду та безпеки вулиці.

Чому територія біля паркану — відповідальність власника

Попри хибне уявлення, зона під огорожею не є "нічийною". Громади прямо вказують, що чистоту мають забезпечувати саме власники чи користувачі ділянки. Нехтування правилами створює незручності для сусідів і погіршує стан громадських територій.

Які штрафи передбачає закон

За порушення правил благоустрою накладаються штрафи:

340-1 360 грн — для громадян;

850-1 700 грн — для посадових осіб.

Громади регулярно проводять перевірки, тому підтримання чистоти біля паркану — це не лише обов’язок, а й спосіб уникнути штрафів і зберегти порядок у населеному пункті.

Ми пояснювали те, як доглядати за кущами під час зимового тепла, щоб уникнути стресу для рослин.

Також розповідали про те, коли і як правильно сіяти кріп у зиму, щоб отримати потужний весняний урожай.

Раніше повідомлялося про те, які найважливіші зимові роботи варто виконати до свят.