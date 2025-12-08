Штрафи за неприбрану територію біля паркану - обов’язки власників і правила благоустрою

Прибирання біля паркану — які порушення коштують штрафу
Власники приватних ділянок зобов’язані підтримувати чистоту не лише на своїй території, а й у зоні біля паркану. Порушення цих правил вважається неналежним утриманням благоустрою та може коштувати штрафу.
Новини.LIVE пояснює, що саме має підтримувати власник і яку відповідальність передбачає закон.
Які обов’язки має власник ділянки
Закон "Про благоустрій населених пунктів" зобов’язує власників і орендарів утримувати в чистоті прилеглу територію. Це стосується тротуарів, зелених смуг, кущів і газонів під парканом. Місцеві громади публікують власні вимоги, однак усі вони передбачають регулярний догляд.
Що саме потрібно прибирати
Власник має виконувати такі роботи:
- знищення бур’янів і карантинних рослин;
- скошування трави, якщо вона вища за 10 см;
- прибирання залишків рослинності одразу після робіт;
- заборона складування сміття та матеріалів біля огорожі.
Це необхідно для підтримання охайного вигляду та безпеки вулиці.
Чому територія біля паркану — відповідальність власника
Попри хибне уявлення, зона під огорожею не є "нічийною". Громади прямо вказують, що чистоту мають забезпечувати саме власники чи користувачі ділянки. Нехтування правилами створює незручності для сусідів і погіршує стан громадських територій.
Які штрафи передбачає закон
За порушення правил благоустрою накладаються штрафи:
- 340-1 360 грн — для громадян;
- 850-1 700 грн — для посадових осіб.
Громади регулярно проводять перевірки, тому підтримання чистоти біля паркану — це не лише обов’язок, а й спосіб уникнути штрафів і зберегти порядок у населеному пункті.
