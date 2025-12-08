Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Прибирання біля паркану — які порушення коштують штрафу

Прибирання біля паркану — які порушення коштують штрафу

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 23:45
Штрафи за неприбрану територію біля паркану - обов’язки власників і правила благоустрою
Дівчина прибирає сніг у дворі. Фото: Freepik

Власники приватних ділянок зобов’язані підтримувати чистоту не лише на своїй території, а й у зоні біля паркану. Порушення цих правил вважається неналежним утриманням благоустрою та може коштувати штрафу.

Новини.LIVE пояснює, що саме має підтримувати власник і яку відповідальність передбачає закон.

Реклама
Читайте також:

Які обов’язки має власник ділянки

Закон "Про благоустрій населених пунктів" зобов’язує власників і орендарів утримувати в чистоті прилеглу територію. Це стосується тротуарів, зелених смуг, кущів і газонів під парканом. Місцеві громади публікують власні вимоги, однак усі вони передбачають регулярний догляд.

Що саме потрібно прибирати

Власник має виконувати такі роботи:

  • знищення бур’янів і карантинних рослин;
  • скошування трави, якщо вона вища за 10 см;
  • прибирання залишків рослинності одразу після робіт;
  • заборона складування сміття та матеріалів біля огорожі.

Це необхідно для підтримання охайного вигляду та безпеки вулиці.

Чому територія біля паркану — відповідальність власника

Попри хибне уявлення, зона під огорожею не є "нічийною". Громади прямо вказують, що чистоту мають забезпечувати саме власники чи користувачі ділянки. Нехтування правилами створює незручності для сусідів і погіршує стан громадських територій.

Які штрафи передбачає закон

За порушення правил благоустрою накладаються штрафи:

  • 340-1 360 грн — для громадян;
  • 850-1 700 грн — для посадових осіб.

Громади регулярно проводять перевірки, тому підтримання чистоти біля паркану — це не лише обов’язок, а й спосіб уникнути штрафів і зберегти порядок у населеному пункті.

Ми пояснювали те, як доглядати за кущами під час зимового тепла, щоб уникнути стресу для рослин.

Також розповідали про те, коли і як правильно сіяти кріп у зиму, щоб отримати потужний весняний урожай.

Раніше повідомлялося про те, які найважливіші зимові роботи варто виконати до свят.

правила штрафи прибирання поради будинок
Лариса Мусієнко - Редактор
Автор:
Лариса Мусієнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації