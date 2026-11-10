Мужчина складывает дрова на зиму. Фото: istockphoto.com

Кажется, что дрова лежат годами и не портятся. А чем суше древесина, тем эффективнее она горит. Но на самом деле даже хорошо заготовленный запас со временем теряет свои свойства. Старые поленья сгорают быстрее и дают меньше тепла.

Как понять, что дрова испортились, и сколько лет их можно хранить, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на польское издание Zielony Ogródek.

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Сколько лет можно хранить дрова

Специалисты советуют использовать заготовленную древесину в течение 3–5 лет, учитывая время ее высыхания. Однако это лишь ориентир, а не строгое ограничение.

Если поленья хранятся в сухом и проветриваемом месте, они могут оставаться пригодными для отопления значительно дольше. Зато дрова, сложенные прямо на влажную землю, иногда начинают гнить уже через несколько месяцев.

Свежесрубленная древесина обычно требует от нескольких месяцев до двух лет сушки. Особенно долго высыхают дуб, бук и граб. Оптимальная влажность дров для отопления — менее 20%. Для проверки лучше всего воспользоваться влагомером, измерив влажность внутри свежерасколотого полена.

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Как понять, что дрова уже испортились

Даже если вы не помните, когда заготовили древесину, ее состояние можно определить по нескольким признакам:

Мягкая структура . Полено легко крошится, разламывается или рассыпается в руках.

. Полено легко крошится, разламывается или рассыпается в руках. Следы гниения . На древесине появляются трухлявые участки, которые легко откалываются.

. На древесине появляются трухлявые участки, которые легко откалываются. Затхлый запах . Свидетельствует о длительном пребывании во влажной среде.

. Свидетельствует о длительном пребывании во влажной среде. Плесень . Ее появление может указывать на неправильное хранение.

. Ее появление может указывать на неправильное хранение. Необычная легкость. Если полено стало слишком легким и в то же время ломким, древесина могла частично разрушиться.

Важно: сильно прогнившие или заплесневелые дрова лучше не использовать для отопления дома.

Какие изменения древесины не свидетельствуют о порче

Не спешите выбрасывать дрова, если они:

посерели;

покрылись трещинами;

с них начала отставать кора.

Такие изменения часто являются естественным результатом высыхания. Если полено остается твердым, не имеет признаков гниения и чрезмерной влажности, оно вполне пригодно для печи.

Как хранить дрова, чтобы они не гнили

Лучше всего хранить запас в крытой дровяной кладовой с хорошей вентиляцией. Полена следует укладывать на поддоны или деревянные опоры, приподнятые как минимум на 10–15 см над землей.

Не стоит плотно обматывать стопку пленкой или прижимать ее вплотную к стене. Воздух должен свободно циркулировать между дровами.

Полезно также отмечать год заготовки каждой партии. Так вы сможете сначала использовать самые старые сухие поленья, не допуская порчи запасов.

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