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Главная Дом и огород Что сделать, чтобы дрова быстрее разгорелись: одно простое действие

Что сделать, чтобы дрова быстрее разгорелись: одно простое действие

Ua ru
28 октября 2026 18:29
Как подготовить дрова, чтобы они быстро разгорались и не дымили: простой способ Фото: istockphoto.com
Мужчина подкидывает дрова в печь. Фото: istockphoto.com

Даже хорошо высушенные дрова порой плохо разгораются, сильно дымят и не дают достаточного тепла. Особенно часто это происходит зимой, когда поленья попадают в печь прямо с мороза. Есть один простой способ подготовить дрова к розжигу. Для этого не понадобятся никакие специальные средства или дополнительные затраты.

Новини.LIVE со ссылкой на Deccoria рассказывают, что следует сделать с дровами перед розжигом печи, чтобы они быстрее разгорелись и не дымили.

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Что делать с дровами перед розжигом печи

Дрова, которые хранятся на улице, нельзя сразу бросать в огонь. Особенно зимой, когда поленья сильно охлаждаются. Дело в том, что часть тепла сначала тратится на нагрев холодной древесины. Из-за этого она медленнее загорается.

А если поленья еще и влажные от снега или дождя, ситуация ухудшается. Энергия тратится на испарение воды, температура в топке снижается, а древесина начинает тлеть и сильно дымить.

Одно простое действие все исправит: дрова быстрее разгорятся, если занести их в теплое помещение за 24–48 часов до использования. За это время они нагреются до комнатной температуры, а поверхностная влага успеет подсохнуть. Заносите столько, сколько планируете сжечь в течение одного-двух дней.

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Важно: не складывайте поленья вплотную к печи или камину, чтобы не создавать пожароопасную ситуацию.

Как проверить, достаточно ли сухие дрова

Есть простой способ примерно оценить состояние древесины без специальных приборов. Возьмите два полена и слегка ударьте их одно о другое. Хорошо высушенная древесина обычно издает звонкий, четкий звук. Если же вы слышите глухой и приглушенный стук, дрова могут быть влажными.

Однако такой тест не всегда точен. Надежнее воспользоваться влагомером. Для эффективного горения влажность древесины должна быть ниже 20%.

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Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков

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