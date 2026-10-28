Чоловік підкидає дрова у піч. Фото: istockphoto.com

Навіть добре висушені дрова часом погано розгоряються, сильно димлять і не дають достатнього тепла. Особливо часто це трапляється взимку, коли поліна потрапляють у піч просто з морозу. Є один простий спосіб підготувати дрова до розпалювання. Для цього не знадобляться жодні спеціальні засоби чи додаткові витрати.

Новини.LIVE з посиланням на Deccoria розповідає, що слід зробити із дровами перед розпалюванням печі, щоб вони швидше розгорілися та не диміли.

Реклама

Що зробити з дровами перед розпалюванням печі

Дрова, які зберігаються надворі, не можна одразу кидати їх у вогонь. Особливо взимку, коли поліна сильно охолоджуються. Річ у тім, що частина тепла спочатку витрачається на нагрівання холодної деревини. Через це вона повільніше займається.

А якщо поліна ще й вологі від снігу чи дощу, ситуація погіршується. Енергія витрачається на випаровування води, температура в топці знижується, а деревина починає тліти й сильно диміти.

Одна проста дія все виправить: дрова швидше розгоряться, якщо занести їх у тепле приміщення за 24–48 годин до використання. За цей час вони нагріються до кімнатної температури, а поверхнева волога зможе підсохнути. Заносьте ту кількість, яку ви плануєте спалити протягом одного-двох днів.

Читайте також:

Важливо: не складайте поліна впритул до печі чи каміна, щоб не створювати пожежонебезпечну ситуацію.

Як перевірити, чи дрова достатньо сухі

Є простий спосіб приблизно оцінити стан деревини без спеціальних приладів. Візьміть два поліна та злегка вдарте їх одне об одне. Добре висушена деревина зазвичай видає дзвінкий, чіткий звук. Якщо ж ви чуєте глухий і приглушений стукіт, дрова можуть бути вологими.

Однак такий тест не завжди точний. Надійніше скористатися вологоміром. Для ефективного горіння вологість деревини має бути нижчою за 20%.

Ділимося іншими корисними порадами

Що можна кинути в піч, щоб прочистити димохід від саж.

Які дрова довго горять та дають більше тепла, ніж дуб та бук.

Як правильно скласти дрова на зиму, щоб вони не сиріли й не диміли.