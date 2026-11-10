Чоловік складає дрова на зиму. Фото: istockphoto.com

Здається, що дрова лежать роками й не псуються. А чим сухіша деревина, тим ефективніше вона горить. Та насправді навіть добре заготовлений запас із часом втрачає свої властивості. Старі поліна швидше згорають і дають менше тепла.

Як зрозуміти, що дрова зіпсувалися, та скільки років їх можна зберігати, Новини.LIVE розповідає з посиланням на польське видання Zielony Ogródek.

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Скільки років можна зберігати дрова

Фахівці радять використовувати заготовлену деревину протягом 3–5 років, враховуючи час її висихання. Проте це лише орієнтир, а не суворе обмеження.

Якщо поліна зберігаються в сухому та провітрюваному місці, вони можуть залишатися придатними для опалення значно довше. Натомість дрова, складені просто на вологу землю, іноді починають гнити вже через кілька місяців.

Свіжозрубана деревина зазвичай потребує від кількох місяців до двох років сушіння. Особливо довго висихають дуб, бук та граб. Оптимальна вологість дров для опалення — менш як 20%. Для перевірки найкраще скористатися вологоміром, вимірявши вологість усередині свіжорозколотого поліна.

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Навіть якщо ви не пам'ятаєте, коли заготовили деревину, її стан можна визначити за кількома ознаками:

М'яка структура . Поліно легко кришиться, розламується або розсипається в руках.

. Поліно легко кришиться, розламується або розсипається в руках. Сліди гниття . На деревині з'являються трухляві ділянки, які легко відколюються.

. На деревині з'являються трухляві ділянки, які легко відколюються. Затхлий запах . Свідчить про тривале перебування у вологому середовищі.

. Свідчить про тривале перебування у вологому середовищі. Пліснява . Її поява може вказувати на неправильне зберігання.

. Її поява може вказувати на неправильне зберігання. Незвичайна легкість. Якщо поліно стало надто легким і водночас крихким, деревина могла частково зруйнуватися.

Важливо: сильно прогнилі або запліснявілі дрова краще не використовувати для опалення оселі.

Які зміни деревини не свідчать про псування

Не поспішайте викидати дрова, якщо вони:

посіріли;

вкрилися тріщинами;

з них почала відставати кора.

Такі зміни часто є природним результатом висихання. Якщо поліно залишається твердим, не має ознак гниття та надмірної вологості, воно цілком придатне для печі.

Як зберігати дрова, щоб вони не гнили

Найкраще тримати запас у критій дровітні з хорошою вентиляцією. Поліна слід складати на піддони або дерев'яні опори, підняті щонайменше на 10–15 см над землею.

Не варто щільно обгортати стос плівкою або притуляти його впритул до стіни. Повітря повинно вільно циркулювати між дровами.

Корисно також позначати рік заготівлі кожної партії. Так ви зможете спочатку використовувати найстаріші сухі поліна, не допускаючи псування запасів.

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