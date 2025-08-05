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Главная Дом и огород В домах, ландшафтах и на огороде — куда можно девать глину

В домах, ландшафтах и на огороде — куда можно девать глину

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 22:33
Где можно полезно использовать глину на даче — самые лучшие методы, советы
Человек, который перекапывает глиняный грунт на участке. Фото: Pinterest

Очень часто у дачников после земельных работ на участке остается целая куча глины, которую многие сразу хотят вывезти куда-то, но она еще может пригодиться. Узнайте, куда можно использовать эту глину, чтобы принести пользу своей территории.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Куда можно использовать глину на даче

Отделка помещений

Глина — это экологический материал, который не горит и не требует большой суммы денег. А еще она впитывает в себя лишнюю влагу, а возвращает ее в умеренном количестве. Кроме того, штукатуркой из глины могут пользоваться даже люди с аллергическими реакциями, поскольку она способна поглощать токсичные компоненты.

Этим материалом можно декорировать камины, дымоходы и стены, а глинобитный пол долго будет служить вам и будет вполне комфортным.

Глина
Садовый инструмент на глине на земле. Фото: Pixabay

Польза на огороде

Глина может стать первым слоем для компостной кучи, ведь она будет удерживать все полезные элементы в жиже. Для этого выложите глину на дно компоста, накройте органическим материалом, который поглощает влагу, и работайте с кучей дальше по стандартной схеме.

К тому же, разведенной глиной можно обрабатывать срезы на деревьях после формирования кроны и корни саженцев. А еще в нее можно погружать корнеплоды осенью, чтобы они лучше хранились в погребе.

Коррекция ландшафта

Если ваша территории расположена под наклоном, вы можете воспользоваться обычной глиной. Например, вы можете смешать этот материал с песком, чтобы поднять уровень земли и выровнять свой участок. Для этого создайте насыпь из глины и песка и посыпьте ее сверху черноземом.

Однако, на таком участке можно сажать только те растения, которые не требуют особого места для выращивания. В частности, речь идет о тюльпанах, ирисах, калине и некоторых представителях хвойных растений.

Глина в руке
Глиняная земля в руке человека. Фото: Pinterest

Создание альпийской горки

Влажная глина позволяет создавать любую форму, поэтому ее можно замаскировать под альпийскую горку. Но со временем этот материал может разрушаться, поэтому его нужно смешать с гравием.

Напомним, мы писали о том, как можно полезно использовать старое ведро на даче.

Ранее мы рассказывали о том, что ни в коем случае нельзя сжигать на огороде.

Также мы сообщали о том, где можно использовать скошенную траву, чтобы не сжигать ее.

советы огород польза эффективные способы глина
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
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