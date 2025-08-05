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Головна Дім та город У домах, ландшафтах і на городі — куди можна подіти глину

У домах, ландшафтах і на городі — куди можна подіти глину

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 22:33
Де можна корисно використати глину на дачі — найкращі методи, поради
Людина, яка перекопує глиняний ґрунт на ділянці. Фото: Pinterest

Дуже часто у дачників після земельних робіт на ділянці залишається ціла купа глини, яку багато хто одразу хоче вивезти кудись, але вона ще може стати в нагоді. Дізнайтеся, куди можна використати цю глину, щоб принести користь своїй території.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Куди можна використати глину на дачі

Оздоблення приміщень

Глина — це екологічний матеріал, який не горить і не потребує великої суми грошей. А ще вона вбирає у себе зайву вологу, а повертає її у помірній кількості. Крім того, штукатуркою з глини можуть користуватися навіть люди з алергічними реакціями, оскільки вона здатна поглинати токсичні компоненти.

Цим матеріалом можна декорувати каміни, димарі та стіни, а глинобитна підлога довго служитиме вам і буде цілком комфортною.

Глина
Садовий інструмент на глині на землі. Фото: Pixabay

Користь на городі

Глина може стати першим шаром для компостної купи, адже вона утримуватиме всі корисні елементи в жижі. Для цього викладіть глину на дно компосту, накрийте органічним матеріалом, який поглинає вологи, і працюйте з купою далі за стандартною схемою.

До того ж, розведеною глиною можна обробляти зрізи на деревах після формування крони та коріння саджанців. А ще в неї можна занурювати коренеплоди восени, щоб вони краще зберігалися в льоху.

Корекція ландшафту

Якщо ваша території розташована під нахилом, ви можете скористатися звичайною глиною. Наприклад, ви можете змішати цей матеріал з піском, щоб підняти рівень землі та вирівняти свою ділянку. Для цього створіть насип з глини та піску і посипте його зверху чорноземом.

Однак, на такій ділянці можна садити лише ті рослини, які не потребують особливого місця для вирощування. Зокрема, йдеться про тюльпани, іриси, калину і деякі представники хвойних рослин.

Глина в руке
Глиняна земля в руці людини. Фото: Pinterest

Створення альпійської гірки

Волога глина дозволяє створювати будь-яку форму, тому її можна замаскувати під альпійську гірку. Але з часом цей матеріал може руйнуватися, тому його потрібно змішати з гравієм. 

Нагадаємо, ми писали про те, як можна корисно використати старе відро на дачі. 

Раніше ми розповідали про те, що ні в якому разі не можна спалювати на городі. 

Також ми повідомляли про те, де можна використати скошену траву, щоб не спалювати її.

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Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
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