Почему у бегонии сохнут листья — как можно спасти комнатное растение, полезные советы

У бегонии сохнут листья — почему и как спасти комнатное растение
К сожалению, не всем, даже опытным хозяйкам, удается вырастить самую красивую бегонию дома, ведь иногда бывает так, что она начинает засыхать. Чтобы вовремя спасти это комнатное растение, узнайте, почему ее листья сохнут и скручиваются и что с этим надо обязательно сделать.
Новини.LIVE делится полезными советами.
Почему на бегонии сохнут листья — что делать
Наличие сквозняков и низкая температура воздуха
Осенью и зимой в помещениях снижается температура воздуха, а это плохо влияет на бегонию. Дело в том, что от перепадов температуры в помещении это комнатное растение испытывает сильный стресс, в результате чего ее листья начинают сохнуть и скручиваться.
Чтобы этого не произошло, убирайте горшок с бегонией туда, где нет сквозняков, и поддерживайте соответствующую температуру дома.
Сухой воздух
Отопление дома создает подходящую температуру воздуха для этого комнатного растения, но воздух в результате становится очень сухим. Поэтому в этом случае необходимо позаботиться о том, чтобы увлажнить воздух вокруг этого комнатного цветка дома.
Запомните, что уровень влажности для бегонии дома должен быть в пределах 60%. Этого можно достичь с помощью увлажнителя, который необходимо поставить в помещении. А еще можно обрызгать этот цветок из пульверизатора или поставить возле него емкость с водой.
Неправильный полив
Цветоводы с опытом отмечают, что бегония очень не любит чрезмерного количества воды, но и дефицит влаги также провоцирует засыхание листьев на цветке. Поэтому поливать это комнатное растение нужно в зависимости от пересыхания почвы.
А еще делать это нужно обязательно водой комнатной температуры, чтобы не навредить цветению.
Солнечные ожоги
Если ваше растение стоит на окне с южной стороны, куда солнечные лучи напрямую на него попадают, это может привести к ожогам. В результате этих ожогов начнут засыхать и скручиваться листья бегонии, поэтому стоит пересмотреть этот момент.
Цветоводы с опытом в таком случае рекомендуют переставить горшок с растением в другое место.
