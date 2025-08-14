Почему у бегонии сохнут листья — как можно спасти комнатное растение, полезные советы

Уход за бегонией в горшке и высохшие листья этого комнатного растения. Фото: коллаж Новини.LIVE

К сожалению, не всем, даже опытным хозяйкам, удается вырастить самую красивую бегонию дома, ведь иногда бывает так, что она начинает засыхать. Чтобы вовремя спасти это комнатное растение, узнайте, почему ее листья сохнут и скручиваются и что с этим надо обязательно сделать.

Новини.LIVE делится полезными советами.

Реклама

Читайте также:

Почему на бегонии сохнут листья — что делать

Наличие сквозняков и низкая температура воздуха

Осенью и зимой в помещениях снижается температура воздуха, а это плохо влияет на бегонию. Дело в том, что от перепадов температуры в помещении это комнатное растение испытывает сильный стресс, в результате чего ее листья начинают сохнуть и скручиваться.

Чтобы этого не произошло, убирайте горшок с бегонией туда, где нет сквозняков, и поддерживайте соответствующую температуру дома.

Пышная бегония в белом горшке в помещении. Фото: Pinterest

Сухой воздух

Отопление дома создает подходящую температуру воздуха для этого комнатного растения, но воздух в результате становится очень сухим. Поэтому в этом случае необходимо позаботиться о том, чтобы увлажнить воздух вокруг этого комнатного цветка дома.

Запомните, что уровень влажности для бегонии дома должен быть в пределах 60%. Этого можно достичь с помощью увлажнителя, который необходимо поставить в помещении. А еще можно обрызгать этот цветок из пульверизатора или поставить возле него емкость с водой.

Неправильный полив

Цветоводы с опытом отмечают, что бегония очень не любит чрезмерного количества воды, но и дефицит влаги также провоцирует засыхание листьев на цветке. Поэтому поливать это комнатное растение нужно в зависимости от пересыхания почвы.

А еще делать это нужно обязательно водой комнатной температуры, чтобы не навредить цветению.

Листья бегонии, которые начали засыхать. Фото: Decorexpro

Солнечные ожоги

Если ваше растение стоит на окне с южной стороны, куда солнечные лучи напрямую на него попадают, это может привести к ожогам. В результате этих ожогов начнут засыхать и скручиваться листья бегонии, поэтому стоит пересмотреть этот момент.

Цветоводы с опытом в таком случае рекомендуют переставить горшок с растением в другое место.

Напомним, мы писали о том, почему на комнатных растениях сохнут кончики листьев.

Ранее мы рассказывали о том, как можно спасти орхидею, которая погибает на глазах.

Также мы сообщали о том, что нельзя делать с фиалками, чтобы не испортить цветы.