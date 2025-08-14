Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород У бегонии сохнут листья — почему и как спасти комнатное растение

У бегонии сохнут листья — почему и как спасти комнатное растение

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 12:22
Почему у бегонии сохнут листья — как можно спасти комнатное растение, полезные советы
Уход за бегонией в горшке и высохшие листья этого комнатного растения. Фото: коллаж Новини.LIVE

К сожалению, не всем, даже опытным хозяйкам, удается вырастить самую красивую бегонию дома, ведь иногда бывает так, что она начинает засыхать. Чтобы вовремя спасти это комнатное растение, узнайте, почему ее листья сохнут и скручиваются и что с этим надо обязательно сделать.

Новини.LIVE делится полезными советами.

Реклама
Читайте также:

Почему на бегонии сохнут листья — что делать

Наличие сквозняков и низкая температура воздуха

Осенью и зимой в помещениях снижается температура воздуха, а это плохо влияет на бегонию. Дело в том, что от перепадов температуры в помещении это комнатное растение испытывает сильный стресс, в результате чего ее листья начинают сохнуть и скручиваться.

Чтобы этого не произошло, убирайте горшок с бегонией туда, где нет сквозняков, и поддерживайте соответствующую температуру дома.

Бегония
Пышная бегония в белом горшке в помещении. Фото: Pinterest

Сухой воздух

Отопление дома создает подходящую температуру воздуха для этого комнатного растения, но воздух в результате становится очень сухим. Поэтому в этом случае необходимо позаботиться о том, чтобы увлажнить воздух вокруг этого комнатного цветка дома.

Запомните, что уровень влажности для бегонии дома должен быть в пределах 60%. Этого можно достичь с помощью увлажнителя, который необходимо поставить в помещении. А еще можно обрызгать этот цветок из пульверизатора или поставить возле него емкость с водой.

Неправильный полив

Цветоводы с опытом отмечают, что бегония очень не любит чрезмерного количества воды, но и дефицит влаги также провоцирует засыхание листьев на цветке. Поэтому поливать это комнатное растение нужно в зависимости от пересыхания почвы.

А еще делать это нужно обязательно водой комнатной температуры, чтобы не навредить цветению.

Листья бегонии
Листья бегонии, которые начали засыхать. Фото: Decorexpro

Солнечные ожоги

Если ваше растение стоит на окне с южной стороны, куда солнечные лучи напрямую на него попадают, это может привести к ожогам. В результате этих ожогов начнут засыхать и скручиваться листья бегонии, поэтому стоит пересмотреть этот момент.

Цветоводы с опытом в таком случае рекомендуют переставить горшок с растением в другое место.

Напомним, мы писали о том, почему на комнатных растениях сохнут кончики листьев.

Ранее мы рассказывали о том, как можно спасти орхидею, которая погибает на глазах.

Также мы сообщали о том, что нельзя делать с фиалками, чтобы не испортить цветы.

растения цветы советы домашние цветы комнатные растения бегония
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации