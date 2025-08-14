Чому в бегонії сохнуть листя — як можна врятувати кімнатну рослину, корисні поради

Догляд бегонії у горщику і висохле листя цієї кімнатної рослини. Фото: колаж Новини.LIVE

На жаль, не всім, навіть досвідченим, господиням вдається виростити найгарнішу бегонію вдома, адже інколи буває так, що вона починає засихати. Щоб вчасно врятувати цю кімнатну рослину, дізнайтеся, чому її листя сохне і скручується і що з цим треба обов’язково зробити.

Чому на бегонії сохне листя — що робити

Наявність протягів і низька температура повітря

Восени та взимку в приміщеннях знижується температура повітря, а це погано впливає на бегонію. Річ у тім, що від перепадів температури в приміщенні ця кімнатна рослина відчуває сильний стрес, в результаті чого її листя починає сохнути і скручуватися.

Щоб цього не сталося, прибирайте горщик з бегонією туди, де немає протягів, і підтримуйте відповідну температуру вдома.

Пишна бегонія у білому горщику в приміщенні. Фото: Pinterest

Сухе повітря

Опалення вдома створює підхожу температуру повітря для цієї кімнатної рослини, але повітря в результаті стає дуже сухим. Тому в цьому випадку необхідно подбати про те, щоб зволожити повітря навколо цієї кімнатної квітки вдома.

Запам’ятайте, що рівень вологості для бегонії вдома має бути в межах 60%. Цього можна досягти за допомогою зволожувача, який необхідно поставити в приміщенні. А ще можна окропити цю квітку з пульверизатора або поставити біля неї посудину з водою.

Неправильний полив

Квітникарі з досвідом наголошують, що бегонія дуже не любить надмірної кількості води, але й дефіцит вологи також провокує засихання листків на квітці. Тому поливати цю кімнатну рослину потрібно залежно від пересихання ґрунту.

А ще робити це потрібно обов’язково водою кімнатної температури, щоб не нашкодити цвітінню.

Листя бегонії, які почали засихати. Фото: Decorexpro

Сонячні опіки

Якщо ваша рослина стоїть на вікні з південного боку, куди сонячні промені напряму на неї потрапляють, це може призвести до опіків. В результаті цих опіків почне засихати і скручуватися листя бегонії, тому варто переглянути цей момент.

Квітникарі з досвідом у такому випадку рекомендують переставити горщик з рослиною в інше місце.

