Лучшие сочетания цветов для рождественского декора - шесть идей, которые не стареют

Украшенная новогодняя елка. Фото: Freepik

Правильно выбранная цветовая гамма преображает рождественский декор, делая его стильным и актуальным в любой сезон. Есть сочетания, которые десятилетиями остаются трендовыми.

Новини.LIVE рассказывает о шести праздничных цветовых схемах, которые всегда работают и создают атмосферу уюта и элегантности.

Реклама

Читайте также:

Классика, которая всегда актуальна

Сочетание белого и красного создает свежую, праздничную и одновременно стильную палитру. Это современная интерпретация традиционных цветов, которая подходит и минималистам, и сторонникам классики. Такое сочетание легко вписывается в любой интерьер и гарантирует яркий, но гармоничный праздничный акцент.

Холодные и утонченные оттенки

Голубой возвращает в атмосферу викторианского Рождества. Он прекрасно сочетается с белым и золотым, добавляя интерьеру легкости и элегантности. Свечи, кружево и фарфор завершают образ. Это сочетание создает спокойную зимнюю эстетику, которая выглядит дорого и всегда уместно в праздничном декоре.

Нежные и теплые комбинации

Приглушенный розовый создает уютную и сказочную атмосферу. Сочетайте его со светло-зеленым, медью или розовым золотом — это современный, мягкий и теплый вариант праздничного оформления. Такое сочетание добавляет интерьеру нежности и создает мечтательную, по-настоящему домашнюю рождественскую атмосферу.

Глубокие, естественные и смелые решения

"Богатый" зеленый, оттенки радуги и монохромный черно-белый — три беспроигрышных варианта для тех, кто хочет выделиться. Зеленый подчеркивает естественность, радужные сочетания добавляют игривости, а черно-белая палитра подходит минималистичным интерьерам.

Мы уже писали о том, как быстро и недорого собрать гнома своими руками в домашних условиях.

Ранее объясняли то, как быстро определить самые сладкие и сочные апельсины.

Подробнее рассказывали о том, какой цветок высаживают в этот период и как сделать это правильно.