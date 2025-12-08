Відео
Кольори Різдва — шість стильних поєднань, що не старіють

Кольори Різдва — шість стильних поєднань, що не старіють

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 18:56
Кращі поєднання кольорів для різдвяного декору - шість ідей, що не старіють
Прикрашена новорічна ялинка. Фото: Freepik

Правильно обрана кольорова гама перетворює різдвяний декор, роблячи його стильним та актуальним у будь-який сезон. Є поєднання, які десятиліттями залишаються трендовими.

Новини.LIVE розповідає про шість святкових кольорових схем, що завжди працюють і створюють атмосферу затишку та елегантності.

Читайте також:

Класика, що завжди актуальна

Поєднання білого та червоного створює свіжу, святкову та водночас стильну палітру. Це сучасна інтерпретація традиційних кольорів, яка підходить і мінімалістам, і прихильникам класики. Таке поєднання легко вписується у будь-який інтер’єр і гарантує яскравий, але гармонійний святковий акцент.

Холодні й витончені відтінки

Блакитний повертає в атмосферу вікторіанського Різдва. Він чудово поєднується з білим та золотим, додаючи інтер’єру легкості та елегантності. Свічки, мереживо та порцеляна завершують образ. Це поєднання створює спокійну зимову естетику, яка виглядає дорого і завжди доречно у святковому декорі.

Ніжні та теплі комбінації

Приглушений рожевий створює затишну й казкову атмосферу. Поєднуйте його зі світло-зеленим, міддю чи рожевим золотом — це сучасний, м’який і теплий варіант святкового оформлення. Таке поєднання додає інтер’єру ніжності та створює мрійливу, по-справжньому домашню різдвяну атмосферу.

Глибокі, природні та сміливі рішення

"Багатий" зелений, відтінки веселки і монохромний чорно-білий — три безпрограшні варіанти для тих, хто хоче виділитися. Зелений підкреслює природність, райдужні поєднання додають грайливості, а чорно-біла палітра підходить мінімалістичним інтер’єрам.

Ми вже писали про те, як швидко й недорого зібрати гнома власноруч у домашніх умовах.

Раніше пояснювали те, як швидко визначити найсолодші та найсоковитіші апельсини.

Детальніше розповідали про те, яку квітку висаджують у цей період та як зробити це правильно.

Лариса Мусієнко - Редактор
Автор:
Лариса Мусієнко
