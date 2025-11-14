Почему трескается кора на фруктовых деревьях и как остановить проблему - советы садоводам

Потрескавшаяся кора на дереве. Фото: Freepik

Продольные трещины на коре — опасный сигнал, который часто возникает из-за избытка удобрений и слишком быстрого роста ствола. Если вовремя не вмешаться, дерево может погибнуть.

Новини.LIVE рассказывает, что делать при растрескивании коры и какое действие является критически важным для спасения саженца.

Реклама

Читайте также:

Почему трескается кора

Чрезмерная подкормка, особенно азотными удобрениями, вызывает ускоренный рост молодых деревьев. Ствол утолщается быстрее, чем нарастает кора — из-за этого она лопается. Проблема может возникнуть даже из-за удобренных цветов в приствольном круге: растение получает слишком много азота, и кора не выдерживает напряжения.

Критически важное действие

Первое, что надо сделать — вырезать всю мертвую и отслоившуюся кору острым ножом. Это открывает доступ к здоровой ткани и предотвращает распространение инфекций. После очистки обработайте трещины 3% медным купоросом или бордоской смесью. Когда средство подсохнет, закройте рану садовым варом — он защитит древесину от пересыхания и грибков.

Что делать дальше

Во второй половине лета уменьшите полив молодых деревьев.

Полностью исключите азотные удобрения, чтобы замедлить рост.

Весной сделайте неглубокие вертикальные надрезы с северной стороны — это снимает напряжение коры.

Поздней осенью побелите ствол, чтобы избежать морозобойных трещин.

Такие простые действия помогут дереву заживить трещины и безопасно пережить зиму.

Мы уже рассказывали о том, как подготовить метельчатую гортензию к зиме и сохранить ее цветение.

Также ранее объясняли то, почему стоит посадить рябину возле частного дома.

Подробнее мы рассказывали о том, почему яблоня не сбрасывает листья осенью, как ей помочь и что сделать.