Опята под деревьями — как избавиться от грибов и спасти сад

Дата публикации 30 октября 2025 14:37
обновлено: 16:03
Как избавиться от опят под деревьями - эффективные способы очистить сад от грибов
Опята в лесу. Фото: Google

Появление опят под деревьями — сигнал опасности, а не повод для сбора грибов. Такие "аппетитные паразиты" распространяют белую гниль, разрушают корни и могут заразить весь сад. Чтобы не потерять деревья, действовать нужно быстро.

Новини.LIVE рассказывает, как распознать опасную грибницу и в пять простых шагов полностью очистить сад от опят.

Почему опята опасны

Опята вызывают белую корневую гниль, которая разрушает подземную часть дерева. Пораженные растения быстро сохнут, а грибница остается активной в земле несколько лет. Она может переходить с одного дерева на другое, даже через инструменты или полив.

Как избавиться от опят — 5 шагов

  1. Снимите верхний слой почвы (5-10 см) в радиусе 50 см вокруг дерева.
  2. Уберите мульчу и грибницу, разрыхлите землю на 5 см.
  3. Обработайте участок "Фитоспорином" — 10 мл на 10 л воды, дважды с интервалом в 2 недели.
  4. Удалите пораженные корни и смажьте свежие срезы садовой пастой.
  5. Посейте сидераты — фацелию или горчицу, чтобы обеззаразить и укрепить почву.

Как предотвратить появление грибов

  • Не оставляйте в саду старых пеньков — они сохраняют грибницу.
  • Регулярно рыхлите почву, чтобы избежать избытка влаги.
  • Опрыскивайте деревья биопрепаратами весной и осенью для профилактики.
  • Не поливайте слишком часто — сырость создает благоприятные условия для спор.

После очистки участка не используйте пораженную землю для других культур. Весной обработайте стволы известковым раствором — это поможет предотвратить повторное заражение грибницей.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
