Как избавиться от опят под деревьями - эффективные способы очистить сад от грибов

Опята в лесу. Фото: Google

Появление опят под деревьями — сигнал опасности, а не повод для сбора грибов. Такие "аппетитные паразиты" распространяют белую гниль, разрушают корни и могут заразить весь сад. Чтобы не потерять деревья, действовать нужно быстро.

Новини.LIVE рассказывает, как распознать опасную грибницу и в пять простых шагов полностью очистить сад от опят.

Реклама

Читайте также:

Почему опята опасны

Опята вызывают белую корневую гниль, которая разрушает подземную часть дерева. Пораженные растения быстро сохнут, а грибница остается активной в земле несколько лет. Она может переходить с одного дерева на другое, даже через инструменты или полив.

Как избавиться от опят — 5 шагов

Снимите верхний слой почвы (5-10 см) в радиусе 50 см вокруг дерева. Уберите мульчу и грибницу, разрыхлите землю на 5 см. Обработайте участок "Фитоспорином" — 10 мл на 10 л воды, дважды с интервалом в 2 недели. Удалите пораженные корни и смажьте свежие срезы садовой пастой. Посейте сидераты — фацелию или горчицу, чтобы обеззаразить и укрепить почву.

Как предотвратить появление грибов

Не оставляйте в саду старых пеньков — они сохраняют грибницу.

Регулярно рыхлите почву, чтобы избежать избытка влаги.

Опрыскивайте деревья биопрепаратами весной и осенью для профилактики.

Не поливайте слишком часто — сырость создает благоприятные условия для спор.

После очистки участка не используйте пораженную землю для других культур. Весной обработайте стволы известковым раствором — это поможет предотвратить повторное заражение грибницей.

Мы уже рассказывали о том, как активизировать компост даже в холоде и получить весной полноценное удобрение.

Также ранее объясняли то, как правильно мыть шампиньоны, вешенки, лисички и сморчки.

Подробнее мы рассказывали о том, чем подкормить кусты клубники осенью.