Как избавиться от опят под деревьями - эффективные способы очистить сад от грибов

Опята под деревьями — как избавиться от грибов и спасти сад
Появление опят под деревьями — сигнал опасности, а не повод для сбора грибов. Такие "аппетитные паразиты" распространяют белую гниль, разрушают корни и могут заразить весь сад. Чтобы не потерять деревья, действовать нужно быстро.
Новини.LIVE рассказывает, как распознать опасную грибницу и в пять простых шагов полностью очистить сад от опят.
Почему опята опасны
Опята вызывают белую корневую гниль, которая разрушает подземную часть дерева. Пораженные растения быстро сохнут, а грибница остается активной в земле несколько лет. Она может переходить с одного дерева на другое, даже через инструменты или полив.
Как избавиться от опят — 5 шагов
- Снимите верхний слой почвы (5-10 см) в радиусе 50 см вокруг дерева.
- Уберите мульчу и грибницу, разрыхлите землю на 5 см.
- Обработайте участок "Фитоспорином" — 10 мл на 10 л воды, дважды с интервалом в 2 недели.
- Удалите пораженные корни и смажьте свежие срезы садовой пастой.
- Посейте сидераты — фацелию или горчицу, чтобы обеззаразить и укрепить почву.
Как предотвратить появление грибов
- Не оставляйте в саду старых пеньков — они сохраняют грибницу.
- Регулярно рыхлите почву, чтобы избежать избытка влаги.
- Опрыскивайте деревья биопрепаратами весной и осенью для профилактики.
- Не поливайте слишком часто — сырость создает благоприятные условия для спор.
После очистки участка не используйте пораженную землю для других культур. Весной обработайте стволы известковым раствором — это поможет предотвратить повторное заражение грибницей.
Мы уже рассказывали о том, как активизировать компост даже в холоде и получить весной полноценное удобрение.
Также ранее объясняли то, как правильно мыть шампиньоны, вешенки, лисички и сморчки.
Подробнее мы рассказывали о том, чем подкормить кусты клубники осенью.
Читайте Новини.LIVE!