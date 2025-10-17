Почему растут белые грибы во дворе - когда волноваться и что делать

Белые грибы возле дома — признак плодородной почвы или опасность
Белые грибы во дворе могут быть как полезными "помощниками", так и признаком избытка влаги или плохого дренажа. Не спешите их уничтожать — сначала стоит разобраться, какие именно грибы растут.
Новини.LIVE рассказывает, в каких случаях грибы стоит оставить, а когда — убрать.
Польза грибов для газона
Большинство грибов появляется осенью, когда опадают листья и повышается влажность. Они выполняют важную природную функцию — перерабатывают органические остатки и обогащают почву.
Полезные виды грибов:
- Сапротрофные — питаются отмершими растениями, улучшают структуру почвы.
- Микоризные — образуют симбиоз с деревьями, укрепляют корни и повышают устойчивость к вредителям.
Такие грибы поддерживают баланс экосистемы и даже служат пищей для улиток и насекомых.
Когда стоит насторожиться
Не все белые грибы безопасны. Если во дворе часто бывают дети или домашние животные, лучше не рисковать.
Обратите внимание:
- некоторые грибы, например токсичный гриб-зонтик, могут вызывать отравление;
- "ведьмины кольца" образуют плотный слой грибницы, который мешает траве дышать — газон начинает желтеть.
Как безопасно избавиться от грибов
- Удаляйте их вблизи дорожек и игровых зон.
- После уборки проверьте дренаж и аэрацию почвы — избыток влаги провоцирует появление грибов.
- Не заливайте газон, особенно осенью, когда влаги и так достаточно.
Белые грибы во дворе не всегда вредны — часто это показатель плодородной почвы. Но если их слишком много или есть дети и животные, лучше очистить участок для безопасности.
Мы уже писали о том, какие овощи и зелень высевать под зиму.
Ранее объясняли то, чем подкормить кусты клубники осенью.
Подробнее рассказывали о том, какие цветы можно сажать в октябре в горшки.
Читайте Новини.LIVE!