Почему растут белые грибы во дворе - когда волноваться и что делать

Белые грибы во дворе могут быть как полезными "помощниками", так и признаком избытка влаги или плохого дренажа. Не спешите их уничтожать — сначала стоит разобраться, какие именно грибы растут.

Новини.LIVE рассказывает, в каких случаях грибы стоит оставить, а когда — убрать.

Польза грибов для газона

Большинство грибов появляется осенью, когда опадают листья и повышается влажность. Они выполняют важную природную функцию — перерабатывают органические остатки и обогащают почву.

Полезные виды грибов:

Сапротрофные — питаются отмершими растениями, улучшают структуру почвы.

Микоризные — образуют симбиоз с деревьями, укрепляют корни и повышают устойчивость к вредителям.

Такие грибы поддерживают баланс экосистемы и даже служат пищей для улиток и насекомых.

Когда стоит насторожиться

Не все белые грибы безопасны. Если во дворе часто бывают дети или домашние животные, лучше не рисковать.

Обратите внимание:

некоторые грибы, например токсичный гриб-зонтик, могут вызывать отравление;

"ведьмины кольца" образуют плотный слой грибницы, который мешает траве дышать — газон начинает желтеть.

Как безопасно избавиться от грибов

Удаляйте их вблизи дорожек и игровых зон.

После уборки проверьте дренаж и аэрацию почвы — избыток влаги провоцирует появление грибов.

Не заливайте газон, особенно осенью, когда влаги и так достаточно.

Белые грибы во дворе не всегда вредны — часто это показатель плодородной почвы. Но если их слишком много или есть дети и животные, лучше очистить участок для безопасности.

