Белые грибы возле дома — признак плодородной почвы или опасность

Ua ru
Дата публикации 17 октября 2025 14:36
обновлено: 15:24
Почему растут белые грибы во дворе - когда волноваться и что делать
Грибы в саду. Фото: Pinterest

Белые грибы во дворе могут быть как полезными "помощниками", так и признаком избытка влаги или плохого дренажа. Не спешите их уничтожать — сначала стоит разобраться, какие именно грибы растут.

Новини.LIVE рассказывает, в каких случаях грибы стоит оставить, а когда — убрать.

Польза грибов для газона

Большинство грибов появляется осенью, когда опадают листья и повышается влажность. Они выполняют важную природную функцию — перерабатывают органические остатки и обогащают почву.
Полезные виды грибов:

  • Сапротрофные — питаются отмершими растениями, улучшают структуру почвы.
  • Микоризные — образуют симбиоз с деревьями, укрепляют корни и повышают устойчивость к вредителям.

Такие грибы поддерживают баланс экосистемы и даже служат пищей для улиток и насекомых.

Когда стоит насторожиться

Не все белые грибы безопасны. Если во дворе часто бывают дети или домашние животные, лучше не рисковать.
Обратите внимание:

  • некоторые грибы, например токсичный гриб-зонтик, могут вызывать отравление;
  • "ведьмины кольца" образуют плотный слой грибницы, который мешает траве дышать — газон начинает желтеть.

Как безопасно избавиться от грибов

  • Удаляйте их вблизи дорожек и игровых зон.
  • После уборки проверьте дренаж и аэрацию почвы — избыток влаги провоцирует появление грибов.
  • Не заливайте газон, особенно осенью, когда влаги и так достаточно.

Белые грибы во дворе не всегда вредны — часто это показатель плодородной почвы. Но если их слишком много или есть дети и животные, лучше очистить участок для безопасности.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
